CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka: “Bir çocuğun yarınları heba ediliyor”

BirGün\Ankara

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 16 yaşındaki lise öğrencisine 10 ay 10 gün hapis cezası verildi.

BirGün’ün haberleştirip ortaya çıkardığı mahkeme kararı büyük tepki çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 16 yaşındaki lise öğrencisine 10 ay 10 gün hapis cezası verildi!” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Bu ceza ile korku iklimi yaratılmak isteniliyor. İktidar, gücünün sarsılmaması adına karşısındaki ‘çocuk’ dahi olsa cezalandırılmasını istiyor. Bu ceza ile bir çocuğun yarınları heba ediliyor. Bir çocuğun eğitim hayatından toplumsal yaşama katılımına kadar tüm geleceğinin olumsuz etkileneceği hiç mi düşünülmez! Halkın sesini böyle kısamazsınız."