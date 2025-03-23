CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut'tan ön seçim çağrısı

CHP, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçimini bugün gerçekleştirecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin bugün saat 08.00’de başlayacak cumhurbaşkanı adayı ön seçimi için vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Bulut, sosyal medya hesabından, “Millet iradesine sahip çıkmak için 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanmaya bekliyoruz. Üyemiz olun ya da olmayın oy kullanabilirsiniz” ifadelerini paylaştı.

81 İLDE 973 İLÇEDE 5 BİN 600 SANDIK

Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçimi için 81 ilde ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kuruldu.

Üyeler için oy verme işlemi sabah saat 08.00'da başlayacak ve 17.00'da bitecek.

Üye olmayan yurttaşlar ise ön seçim sandığının yanına konulacak "Dayanışma Sandığı"nda oy kullanabilecek.

Yurttaşlar oy kullanacakları yere onsecim.chp.org.tr adresinden de ulaşabilecek. Bu kapsamda Ankara'da 25 ilçede, İstanbul'da 39 ilçede ve İzmir'de 30 ilçede ilçe başkanlıklarının yanı sıra belediyelere ait sosyal tesisler, pazar yerleri, kahvehane, düğün salonu ve spor salonları gibi halkın rahat erişebileceği yerlere sandıklar kurulacak.