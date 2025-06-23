CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut: Yılın her günü 4 bin 789 kişi işsiz kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Yılın ilk beş aylık döneminde en az 718 bin 49 kişi işinden oldu. Yılın her günü 4 bin 789 kişi işsiz kaldı. İşsiz kalanların sadece 352 bin 597’sine işsizlik ödeneği ödenmeye başlandı. 365 bin 452 kişi hem işsiz hem maaşsız kaldı" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2025'in ilk 5 ayında açıklanan işsizlik verilerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bulut, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye 'İşsizlik' yüzyılı. Yılın ilk beş aylık döneminde en az 718 bin 49 kişi işinden oldu. Yılın her günü 4 bin 789 kişi işsiz kaldı.

İşsiz kaldığı için İş-Kur’a başvuranların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 78 bin kişi arttı. İşsiz kalanların sadece 352 bin 597’sine işsizlik ödeneği ödenmeye başlandı.

365 bin 452 kişi hem işsiz hem maaşsız kaldı."