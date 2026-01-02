CHP Genel Başkan Yardımcısı Çifci: "İrade gaspına teslim olmayacağız"

CHP Genel Başkanı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün yaşanan üç ayrı gelişmenin Türkiye’nin sürüklendiği siyasal tabloyu bütün açıklığıyla ortaya koyduğunu belirtti. Çifci, ‘sandık iradesinin, anayasal güvencelerin ve ifade özgürlüğünün sistematik biçimde tasfiye edildiğini belirterek, yargı ve idarenin iktidarın siyasal çıkarları doğrultusunda bir baskı aygıtına dönüştürüldüğünü’ vurguladı.

Çiftci şunları kaydetti:

“Sandık iradesi, anayasal güvence ve ifade özgürlüğü sistematik biçimde tasfiye ediliyor.

Gezi davasında yıllardır tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, ağır sağlık sorunlarıyla hastaneye kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi’nin açık hak ihlali kararına rağmen tahliye yolu kapatıldı, kişi özgürlüğü ve anayasal düzen fiilen askıya alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Murat Ongun’un sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Mardin’de halkın oylarıyla seçilen Ahmet Türk, beraat kararına rağmen hala görevine iade edilmedi, İçişleri Bakanlığı Mardin kayyumunun görev süresini iki ay daha uzattı.

Bu tablo; yargının, idarenin ve kamu gücünün iktidarın siyasal çıkarları doğrultusunda bir baskı aygıtına dönüştürüldüğünü açıkça ortaya koyuyor.

Seçilmişlerin görevden uzaklaştırıldığı, anayasanın fiilen yok sayıldığı, konuşanların susturulduğu düzen; sandığı anlamsızlaştırmayı, toplumu sessizliğe mahkum etmeyi amaçlıyor. Kayyumlarla yönetilen kentler, cezaevlerinde tutulan muhalifler ve erişim engelleriyle karartılan gerçekler, bu siyasal mühendisliğin parçalarıdır.

İrade gaspına teslim olmayacağız. Halkın seçme hakkını, özgürlükleri ve adalet talebini savunmaya devam edecek, baskı düzeni karşısında geri adım atmayacağız.”