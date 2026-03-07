CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: Belediye başkanlarımızın davalarının tamamı siyasidir
CHP İstanbul İl Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Hemşehri Dernekleri Komisyonu tarafından düzenlenen "'Gerçekleri Bilmeye Hakkınız' Hemşehri Buluşması"na katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, “Sayın Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları tutuklu bulunan bütün belediye başkanlarımız en son öğrencilere burs verdiği için marketlerden reklam karşılığı belediye yardım aldığı için tutuklanan Tanju Özcan Bolu Belediye Başkanımız olmak üzere şunu açıkça söyleyeyim ki bu davaların tamamı siyasidir. Bu davalarda kurulan mahkemelerin tamamı siyasidir” dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise "Açık ve net olarak iddianame Ekrem İmamoğlu'nu seçim kazanmakla suçlayan Cumhurbaşkanı adayı olmakla suçlayan bir iddianame" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Hemşehri Dernekleri Komisyonu tarafından düzenlenen “'Gerçekleri Bilmeye Hakkınız Var' Hemşehri Buluşması", Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu’nda yapıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmanın panelistleri ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt oldu.
Panel Öncesi Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bir konuşma yaptı. Dedetaş, şunları söyledi:
"HALKLARIN KARDEŞLİĞİ DEDİĞİMİZ ZAMANLARDA TÜRLÜ TÜRLÜ İSİMLERLE ANILDIK TERÖRİST BİLE DENİLDİ"
"Üsküdar'da Türkiye'nin her köşesinden insanların bir arada olduğu ve komşuluk ilişkisinin kurulduğu, yaşandığı, dayanışmanın da içinde olduğu özel bir ilçe. Çünkü hala daha mahalle kültürünü biz Üsküdar'da yaşayabiliyoruz ve bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu dünyanın en uzun yaşayan insanlarının belgeselini izlemişsinizdir araştırma yapmışlar. Bir numarada sosyalleşme çıkıyor. Yani bizim mahalle kültürü dediğimiz şey birbirini tanıma, komşuluk, insanların sosyal olması ve aynı zamanda hafif spordan bahsediyorlar. Bunlar hayatta olunca yani biraz hareketli bir hayatımız ve komşuluk kültürüyle yaşıyorsak, dayanışma kültürüyle mutlu oluyoruz ve dolayısıyla da uzun yaşıyoruz. Bu anlamda mahalle kültürünü de çok çok önemsiyoruz. Hemşehri dernekleri yalnızca memleket bağını yaşatan kurumlarda değil bizlerin gözünde. Aynı zamanda vurguladığımız gibi dayanışmayı büyüten kültürel değerleri yaşatan ve toplumsal birlikteliği güçlendiren önemli sivil toplum yapılarından bahsediyoruz burada. Kent yaşamında insanların birbirine tutunmasını sağlayan bu örgütlenmeler yerel demokrasinin de güçlü aktörlere arasında yer alıyor. Burada Ahmet Başkanımız da bizimle birlikte. Halkların kardeşliği dediğimiz zamanlarda türlü türlü isimlerle anıldık terörist bile denildi. Ama şu anda bütün ülke hakların kardeşliğini savunur noktaya geldi çok mutluyuz."