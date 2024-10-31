CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu: "Ahmet Özer'in tutuklanması, hukuk maskeli bir darbedir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, X hesabından Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Karasu, Ahmet Özer'in tutuklanmasını "hukuk maskeli bir darbe"ye benzeterek, şunları kaydetti:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’in tutuklanması, hukuk maskeli bir darbedir. Sabah kardeşlik naraları atıp, perde gerisinde yargıya talimatlar verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Çok iyi bilinsin ki; Bizler demokrasi düşmanlarına ve kayyum zihniyetine karşı mücadele etmeyi sürdürecek, halk iradesinin gasp edilmesine asla geçit vermeyeceğiz."