CHP Genel Başkan Yardımcısı Karatepe'den AKP'ye: "Vergi cennetlerine kimler para taşıyor?"

1. Balıkesir Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen “Ekonomi Ne Zaman Düze Çıkar” başlıklı panelde, CHP Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karatepe konuşmacı olarak yer aldı.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 yıldır yürürlükte olmasına rağmen uygulanmadığını belirten Karatepe, “Milyarlarca liralık vergi geliri kaybımız var. 19 yıldır vergi cenneti ülkeleri listesini yayınlamıyorlar. Çünkü bu vergi cennetlerine kimlerin para taşıdığını biliyorlar. Malumun ilamı olan soruyu bir de biz soralım: Man Adası’na parayı kim kaçırıyor?” dedi.

Ekonominin vatandaşın gündelik hayatından bağımsız olmadığını belirten Karatepe, halkın yaşadığı temel sorunları şu sözlerle özetledi:

“GENÇLER ARTIK GELECEĞİNİ DEĞİL, SADECE BUGÜNÜNÜ DÜŞÜNÜYOR”

“Şu an Türkiye’de en büyük sorun hayat pahalılığı ve elbette bunun yanında gelirlerin düşük olması. Ücretler ve emekli aylıkları çok düşük, ticaretle uğraşanlar para kazanamıyor. Yani gelir baskılanmış durumda. Fiyatlar da yüksek olunca pek çok ürün ve hizmete erişim sağlanamıyor. Kredi kullanımı da gittikçe yaygınlaşıyor. Bu ülkenin gençleri artık geleceğini değil, sadece bugününü düşünüyor. Neden? Çünkü belirsizlik yüksek bir seviyede, ekonomik tedirginlik hakim.”

Cumhuriyet Halk Partisi olarak ekonomi politikalarının net olduğunu vurgulayan Karatepe, iktidara geldikleri anda atacakları adımları şöyle açıkladı:

“ÇOK KAZANANDAN ÇOK, AZ KAZANANDAN AZ ALACAĞIZ”

“Biz CHP olarak halkın tarafındayız. Açık ve net söylüyoruz, çok kazanandan çok, az kazanandan az alacağız. Biz, yapılacak ilk seçimde iktidara geleceğimizi biliyoruz. Koltuğa oturduğumuz andan itibaren neyi hangi tarihte yapacağımızı biliyoruz. Vatandaşımızı refaha kavuşturacak politikalarımız hazır. Türkiye'yi refah üreten, huzur içinde yaşanabilecek bir ülke haline getireceğiz. CHP iktidarında gençlerin ne bugün ne yarın için endişeleri olmayacak. Türkiye'nin çözülemez problemleri yok. Bu ülkenin refah üreten bir ülke haline gelmesi mümkün. Biz bunu Cumhuriyet'le birlikte yaptık. Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da CHP olarak yeniden yapacağız.”

Karatepe, yürürlükte olmasına rağmen Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 yıldır uygulanmadığını belirterek, şunları kaydetti:

“AKP iktidarı 2006 yılında bir kanun çıkardı. Bu kanun, Türkiye'den 'vergi cennetleri' olarak belirlenen ülkelere giden paradan yüzde 30 vergi alınacağını öngörüyordu. Kanun kapsamında bu ülkelerin hangileri olduğu ise Bakanlar Kurulu, şimdiki Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanması gerekiyordu. Aradan 19 yıl geçti; o liste hala yayınlanmadı. Kanun yürürlükte ama uygulanmıyor. O ülkelere kim para götürüyor? Man Adası’na parayı kim kaçırıyor? Yürürlükte olan bu kanunun 19 yıldır uygulanmamasının tek bir sebebi var. Vatandaşlarımız enflasyonist ortamda, ağır vergi yükü altında ezilirken iktidar, kendi yakın çevresini ve zengin yandaşlarını koruyor. Malumun ilamı olan soruyu bir de biz soralım: Man Adası’na parayı kim kaçırıyor?”