CHP Genel Başkan Yardımcısı Okakın: “Tuhaf saplantılarını uyguladıkları makamla büyütenlerin devri sona erecek”

Cumhuriyet Halk Partisi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın Sosyal Medya Uygulamalarına getirilen yasaklar ile ilgili açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "evine giren maaş sayısıyla gündem olup bu haberlere erişim engeli getirmesiyle tanınan, görünür olduğu her günü maddi kazanca tahvil edip nüfuzunu tuhaf saplantılarını uyguladıkları makamla büyütenlerin devri sona erecek" ifadesinde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Okakın’ın açıklaması şöyle:

“Evine giren maaş sayısıyla gündem olup bu haberlere erişim engeli getirmesiyle tanınan, görünür olduğu her günü maddi kazanca tahvil edip nüfuzunu tuhaf saplantılarını uyguladıkları makamla büyütenlerin devri sona erecek. Bir taraftan 5.5G ağlar, hacktrick siber güvenlik, Web3 teknolojileri, yapay zeka toplantılarına ev sahipliği yaptıklarını söyleyenlerin gerçek yüzü, bugün yeniden yıktı algıyı.”