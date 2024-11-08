CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: Erken seçim şart
CHP Genel Başkanı Özgür Karabat, toplumun derin yoksulluğa hapsolduğunu ve AKP'nin ekonomik krizi aşamadığını kaydetti. Karabat, ekonomik krizin bedelinin birkaç nesil tarafından ödenmemesi için erken seçimin şart olduğunu belirtti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, ekonomik krizin bir türlü sona ermediğini ve AKP'nin buna çözüm bulamadığını ifade etti.
Arjantin'in saplandığı ve uzun yıllar süren ekonomik krizi hatırlatan Karabat, böyle bir durumun Türkiye'de de yaşanmaması için erken seçimin şart olduğunu söyledi.
"HALKIMIZ DERİN YOKSULLUĞA HAPSOLDU"
TÜİK'in açıkladığı verilere olan güvensizliğin de altını çizen Karabat, "Halkımız derin yoksulluğa hapsoldu, belirsizlik ve güvensizlik bir kabus gibi ülkenin üzerine çöktü" dedi.
Karabat'ı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:
AKP’NİN SİYASETİ ÇÖKMÜŞTÜR, ENFLASYON DAHA BÜYÜK BELA OLMADAN ERKEN SEÇİM ŞART!— Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) November 8, 2024
Merkez Bankası’nın, daha doğrusu AKP’nin enflasyon hedefleri yine tutmadı.
2024 yıl sonu enflasyon tahmini %38’den %44’e, 2025 için de %14’ten %21’e yükseldi.
Önce %33 enflasyon hedefi ile…