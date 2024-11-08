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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: Erken seçim şart

CHP Genel Başkanı Özgür Karabat, toplumun derin yoksulluğa hapsolduğunu ve AKP'nin ekonomik krizi aşamadığını kaydetti. Karabat, ekonomik krizin bedelinin birkaç nesil tarafından ödenmemesi için erken seçimin şart olduğunu belirtti.

Güncel
  • 08.11.2024 14:57
  • Giriş: 08.11.2024 14:57
  • Güncelleme: 08.11.2024 15:06
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: Erken seçim şart

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, ekonomik krizin bir türlü sona ermediğini ve AKP'nin buna çözüm bulamadığını ifade etti.

Arjantin'in saplandığı ve uzun yıllar süren ekonomik krizi hatırlatan Karabat, böyle bir durumun Türkiye'de de yaşanmaması için erken seçimin şart olduğunu söyledi.

"HALKIMIZ DERİN YOKSULLUĞA HAPSOLDU"

TÜİK'in açıkladığı verilere olan güvensizliğin de altını çizen Karabat, "Halkımız derin yoksulluğa hapsoldu, belirsizlik ve güvensizlik bir kabus gibi ülkenin üzerine çöktü" dedi.

Karabat'ı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

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