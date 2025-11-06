CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz'dan Akın Gürlek açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e, Eti Maden İşletmesi'nin Lüksemburg merkezli dış iştiraki Etimine SA'nın yönetim kurulunda yer aldığı sürece ilişkin Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu toplantısına gelerek savunma yapması çağrısında bulundu.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Akın Gürlek’in Eti Maden İşletmesinin yurt dışı şirketi olan Lüksemburg merkezli Etimine SA’nın yönetim kurulunda olduğu ortaya çıktı. Eti Maden İşletmesinin denetimini TBMM KİT Komisyonu yapıyor!

"MECLİS DENETİMİNDEN KAÇMASIN"

Cumhuriyet Halk Partisinin KİT Komisyonu Sözcüsü olarak söylüyorum. Buradan da ilan ediyorum! Şubat 2026’da Eti Maden İşletmesinin, yurt içi ve yurt dışı tüm şirketlerinin, 2023 ve 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinin denetleneceği, KİT Alt Komisyon toplantısı yapılacak.

Madem ki Akın Gürlek, bu denetim konusu olan yıllarda yönetim kurulu üyeliği yaptı, madem ki AKP’ye göre olan biten her şey normal, o zaman Akın Gürlek denetim toplantısına gelsin, Komisyona savunmasını yapsın. Meclis denetiminden kaçmasın!

Görevi bıraktım dese de, Akın Gürlek’in görev yaptığı dönemle ilgili sorumluluğu devam ediyor. Zira o dönem henüz denetlenmedi ve ibra edilmiş değil. Eti Maden’deki bu yasa dışı atama ve usulsüz iş ve işlemlerin hesabını millet adına mutlaka soracağız"