CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz: Yüksek gelen elektrik faturalarına itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile vatandaşların yüksek gelen elektrik faturalarına dilekçe ile itiraz edebileceğini belirtti.

Yavuzyılmaz örnek itiraz dilekçesini paylaştığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm vatandaşlarımıza uyarı! Yüksek gelen elektrik faturalarına itiraz hakkınızı kullanabilirsiniz. Peki nasıl? Bilindiği üzere 1 Şubat 2025 itibariyle; Aylık elektrik tüketimi 1.049 lira ve üzerinde olan konut abonelerinin faturaları %96 zamlandı. 1049 lira olan bir fatura 2057 liraya çıktı. Bu zamdan apartman ve site aidatları da (ortak alanlarda kullanılan elektrik tüketimi nedeniyle) etkileniyor! İlerleyen aylarda daha düşük elektrik tüketimlerine de zam gelmesi bekleniyor.

Elektrik Mühendisleri Odası, bu haksız bedellerin iadesine ilişkin örnek bir itiraz dilekçesi hazırladı. Ekte paylaştığım dilekçe örneği ve yüksek gelen elektrik faturalarınızla birlikte Tüketici Hakem Heyeti’ne bireysel başvuruda bulunabilirsiniz. Bu yolla haksız tahsil edilen fatura tutarlarının iadesini talep edebilirsiniz. Hakkımızı arayalım, itiraz hakkımızı kullanalım! Kaynak: http://emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=147764 "