CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek İmamoğlu'nu ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "yolsuzluk" iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti.

Zeybek, Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'ndeki ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

İmamoğlu ile İBB Başkanvekili seçimine ilişkin dün aldıkları grup kararıyla ilgili bilgileri paylaştığını, Beylikdüzü Belediyesinin başkanvekilli seçim süreci hakkında bilgi verdiğini belirten Zeybek, Maltepe'de cumartesi günü yapılacak mitinge ilişkin görüşlerini de aktardığını anlattı.

Zeybek, "Dün Sayın Genel Başkan'ımız Özgür Özel ile yaptığı değerlendirmede, Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının açıklanmasıyla ilgili sürecin kitlesel bir mitingle yapılması konusunda hemfikir olmuşlardı. Dün yapılan değerlendirmede bunun cumartesi günü İstanbul Maltepe miting meydanında saat 12.00'de yapılması ile ilgili bir kararımız oldu. Bu konuyla ilgili kendisini hem bilgilendirdik hem de görüş ve düşüncelerini aldım" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da İmamoğlu ile görüşmede olduğunu dile getiren Zeybek, "Başka siyasi partilerden milletvekillerini de gördüm. Bugün anladığım kadarıyla da çok sayıda ziyaretçi bekleniyor. Biz o nedenle fazla uzun tutmadan şimdi buradan Büyükşehir Belediyesine geçeceğiz. Üçüncü tur oylamada salt çoğunlukla da Belediye Başkan Vekili'miz Sayın Nuri Aslan'ı seçmiş olacağız" ifadelerini kullandı.