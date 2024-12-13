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CHP Genel Başkanı Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Güncel
  • 13.12.2024 19:18
  • Giriş: 13.12.2024 19:18
  • Güncelleme: 13.12.2024 19:20
Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özel, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde gerçekleştirilen görüşmede, Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu eşlik etti.

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