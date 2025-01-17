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CHP Genel Başkanı Özel, Beşiktaş Belediyesi çalışanlarını ziyaret etti

Ajans Haberleri
  • 17.01.2025 15:39
  • Giriş: 17.01.2025 15:39
  • Güncelleme: 17.01.2025 15:39
Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Özel, Beşiktaş Belediyesi çalışanlarını ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş Belediyesinde görev yapan personeli ziyaret etti.

Özel, elebaşılığını Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından sabah Beşiktaş Belediyesine geldi.

Belediyede görevli personele ziyarette bulunan Özel, çalışanlarla sohbet etti.

Özel, daha sonra belediyeden ayrıldı.

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