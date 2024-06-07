CHP Genel Başkanı Özel: Biz gelecek pazar seçim yapılsa hazırız, iktidara talibiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim tartışmalarıyla ilgili konuştu. İktidarın krizi yönetemediğini kaydeden Özel, "Biz gelecek pazar yapılsa hazırız. Birinci partiyiz, iktidarı devralmak isteriz. Milletimiz ne zaman talep ederse, meclisimiz 360'ı bulup meclisten, Cumhurbaşkanı bu krizi sürdüremiyor ve bundan sonra bir erken seçim çaredir derse onun kararıyla yapılacak ilk seçimde iktidara tabiyiz. İktidara talibiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaretinde, “Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Millet bu vazifeyi partimize bir kez daha vermek için sabırsızlanıyor. Biz gününde yapılırsa da erken yapılırsa da başımızla beraber, gününde yapılırsa gününde kazanacağız. Ama bu ekonomik kriz ve bu kadar sorunu görmeden ve inadına inadına hataları tekrar eden yönetim anlayışın da milletimizin gündemine çok yakın zamanda erken seçimi de sokabileceğini gösteriyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından partisinin belediyeyi kazandığı il ve ilçelere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. CHP Lideri Özel, bu kapsamda bugün Adana’ya geldi. Adana’daki ilk durağı, partisinin il başkanlığı olan Özel, ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti.

KARALAR: "ADANA'DA İLK KEZ İKİ KEZ ÜST ÜSTE CHP KAZANDI"

Özel’i makamında ağırlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Adana'da ilk kez iki kez üst üste CHP kazandı. Bizim de üçüncü dönemimiz. Bizim aldığımız her her CHP'nin kalesi oluyor. Çünkü hem halka çok yakın hizmet ediyoruz hem sorunlarını çözüyoruz hem de gerçekten insanları ayırmadan herkese eşit mesafede hizmet yaptığımız için çok büyük bir güven oluşturdu arkadaşlarımız hep beraber" dedi.

ÖZEL: BU BAŞARI, YOLSUZLUĞA BULAŞMAMANIN KARŞILIĞIDIR

CHP Lideri Özel, Karalar’ı, Adana’da iki kez üst üste seçilmesinden dolayı tebrik etti. Özel şunları söyledi:

“Gerçekten Adana gibi bir şehir, Antalya ve Adana bu dönem bir ilki başardılar. Belediye başkanlarımız beş yıl çalıştılar. Bu beş yılın sonunda tarihimizde ilk kez ve o şehirlerin tarihinde ilk kez iki kez üst üste bir belediye başkanının CHP'den seçilmesi mümkün oldu. Bu beş yıl boyunca burada masanın, koltuğun haczedildiği fotoğrafınızı hatırlıyorum. Büyük bir borçla haciz batağında başladığınız yolculuktan beş yıl sonunda hem Adana Büyükşehir'i mali yönden güçlendirerek, borçlarını yönetilebilir hale getirip önemli miktarda azaltarak hem de Adana'da şu hizmet aksadı dedirtmeden çok büyük bir başarı gösterdiniz. Bu israfa karşı olmanın yolsuzluğa bulaşmamanın, adil ve şeffaf bir şekilde belediyeyi yönetmenin karşılığıdır. Bunun dışında hiçbir şey değildir.

Ben seçim akşamı otobüsün üstünden bu büyük zaferin sahibi hiçbirimiz tek başımıza değiliz dedim. Ne genel başkandır ne adaylardır ne örgüttür ne konjonktürdür ne çok çalışmaktır hepsini birden doğru yapmak, doğru değerlendirmektir. Ama isim isim teşekkür ettiğim beş kişiden ikisi yanımda. Sayın Zeydan Karalar'ın ve Sayın Vahap Seçer'in illerindeki bütün zorluklara rağmen belediyeyi bu kadar iyi yönetmeleri, bu kadar hakkaniyetli yönetmeleri sadece bize illerinde rekorlar kırdırtmadı. Türkiye'deki diğer coğrafyalara da bu markalaşan isimlerle elbette ki Sayın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte Muhittin Böcek'le birlikte bu markalaşan isimler CHP'de olmayan belediyeleri de CHP'ye kazandırdılar. İnsanlar dedi ki burası Adana gibi olsun Burası Mersin gibi olsun dedi. Ve bu son derece önemli başarının mimarlarından iki tanesi de şu an yanımızda. Ayrıca Adana'da dört belediyemiz ve büyük şehrimiz vardı. Dört artı bir beş diyorduk Bu dönem dokuz belediyemiz ve büyükşehirimiz var. Dokuz artı bir 10. Tam iki katına çıktı. Kazanılması yakın yere konulmayan belediyeler kazanılmıştır. Bunlar önceki dönem hiçbir belediyeyi kaybetmememiz ve bunları iki katına çıkarmamız hep sizlerin başarılarının diğer ilçelere ve diğer illere sirayet etmesi sonucunu doğurmuştur. Bu son derece önemlidir.

Geçtiğimiz günlerde de Türkiye Belediyeler Birliği'nin seçimlerini yaptık. Geleneksel olduğu üzere Türkiye'de en büyük şehrimiz İstanbul'un Belediye Başkanı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı oldu. Bu rahmetli Kadir Topbaş'ın görev yaptığı güne kadar bu gelenekti. Daha sonraki istifalardan sonra o gelenek aksamıştı. Türkiye Büyük Belediyeler Birliği'ni alarak Sayın Ekrem İmamoğlu başkan yaptık. Birinci başkan vekili Sayın Zeydan Karalar oldu. Yönetiminde görev alan Sayın Vahap Seçer Akdeniz Bölgesi'ndeki hangi partiden olursa olsun bütün belediyelere, Türkiye Belediyeler Birliği hizmetlerinin güçleri nispetinde adil dağıtılması noktasında gayret gösterecekler. Ben ikisine de üstlendikleri bu önemli görevlerden dolayı teşekkür ediyorum.

"BİZ GELECEK PAZAR SEÇİM YAPILSA HAZIRIZ"

Bizim için CHP'nin milletvekilleriyle belediye başkanlarının uyumu gerçekten çok önemli. Adana'da beş milletvekili beşi de göreve devam ettiler. Bu Türkiye'de bundan başka belki bir ya da iki ilde oldu ama bu kadar çok milletvekilinin korunması, oyun bu düzeyde artması, belediye sayılarının bu düzeyde artması tesadüfi bir şey değil. Ben hep millet milletvekillerimize söyledim Engin Altay hep söyledi; siz uyum içinde olursanız örgüt de sizi ister genel merkez de sizi ister. Bugün hem beş milletvekilimiz devam ediyor hem ittifaka gitti ama oyumuzu vekilimizi arttırdık. Belediyelerin sayısını ikiye katladık. Bu uyum çok önemli. Adana'daki önceki üç il başkanının milletvekili olması çok kıymetlidir. Bir il başkanının Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturması çok kıymetlidir. O yüzden bu uyumun genç, öğrenciliğinden beri tanıdığım İl Başkanımızın daha da bu başarıları arttıracağına, bu uyumu sürdüreceğine inancımız tam. Adana'nın başarısı Türkiye'nin başarısına dönüşecek. Buna inanıyoruz. Belediyeler Birliği toplantısında başkanlarıma söylediğimi burada bir kez daha basın önünde söyleyerek sözlerimi tamamlayayım; başkanlarımızın cebinde birer anahtar var. Zaman zaman buna şehrin altın anahtarı derler. Belediyenin anahtarını aldık derler. Bu anahtar ne belediye kapısının anahtarıdır ne belediyenin bütçesinin kasasının anahtarıdır. Bu anahtar Atatürk'ün partisinin Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında yapılacak ilk seçimlerde yeniden iktidar olmasının anahtarıdır. Onlar iyi yönettikçe bu anahtar ceplerindedir. Biz Türkiye'yi yönetmeye talibiz. Millet bu vazifeyi partimize bir kez daha vermek için sabırsızlanıyor. Biz gününde yapılırsa da erken yapılırsa da başımızla beraber, gününde yapılırsa gününde kazanacağız. Ama bu ekonomik kriz ve bu kadar sorunu görmeden ve inadına inadına hataları tekrar eden yönetim anlayışın da milletimizin gündemine çok yakın zamanda erken seçimi de sokabileceğini gösteriyor. Biz gelecek pazar yapılsa hazırız. Birinci partiyiz, iktidarı devralmak isteriz. Milletimiz ne zaman talep ederse, meclisimiz 360'ı bulup meclisten, Cumhurbaşkanı bu krizi sürdüremiyor ve bundan sonra bir erken seçim çaredir derse onun kararıyla yapılacak ilk seçimde iktidara tabiyiz. İktidara talibiz. Ve iktidara talip olduğumuz noktada hem ülkeyi yönetmenin hem de Türkiye'ye yeniden demokrasiyi getirmenin insanlarımızı zenginleştirmenin, aç karınları doyurmanın müjdesini CHP belediyelerde olduğu gibi Türkiye halkına da verecektir.