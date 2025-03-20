CHP Genel Başkanı Özel: "Bundan sonra kimse bizden salonlarda siyaset beklemesin"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ikinci gününde de on binlerce yurttaş, Saraçhane Meydanı'nda toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından mikrofonu aldığı sırada arka taraflarda polis biber gazı kullandı. halkın bunu dile getirmesi üzerine Özel, "Bu meydanı provoke etmeyin. Buradan İstanbul Valisi'ne sesleniyorum, bir daha biber gazı olursa olacaklardan İstanbul Emniyeti sorumludur" dedi.

Valilikle yapılan görüşme sonrası biber gazı krizi aşıldı. Özgür Özel, İl Başkanı Özgür Çelik'in İstanbul Valisi'ne ulaştığını, Vali'nin de bir daha gaz sıkılmaması yönünde talimat verdiğini söylediğini aktardı.

"SOKAĞA MI ÇAĞIRIYORSUN DİYORLAR. EVET!"

Özel, "Böyle devam ederse burada barış içinde demokratik bir zeminde tepkimize devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte kimse CHP'den salonlarda binalarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız" dedi.

"Yakmadan, yıkmadan, kırmadan dökmeden protestolarımızı sürdüreceğiz" diye konuşan Özel, "Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet, evet, evet! Sen bizim seçtiğimizi nezarethanelerde tutarken biz evde oturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Özel, "Tayyip Bey, diyorsun ki meydana mı çağırıyorsun. Tayyip Erdoğan, bu meydanı, bu sokakları ben doldurmadım. Sen doldurdun, sen!" diye konuştu.