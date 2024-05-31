CHP Genel Başkanı Özel'den, Erdal Atabek için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesi yazarı ve eski TTB Başkanı Erdal Atabek'in hayatını kaybetmesine ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden eski Türk Tabipleri Birliği (TTB) başkanı ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Atabek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından, Erdal Atabek'in ölümüne ilişkin bir mesaj yayımladı.

Özel, paylaştığı mesajında, "TTB Başkanlığı, SSK Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulunmuş bir Cumhuriyet aydınını, Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Atabek'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.