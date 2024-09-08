CHP Genel Başkanı Özel'den Narin'in cansız bedeninin bulunmasına ilişkin açıklama

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan ve 19 gündür aranan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır'da kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin kamuoyunun hızlı ve doğru bilgilendirilmesini istedi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki kızımız Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını sabah saatlerinde çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum. Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum."