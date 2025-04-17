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CHP Genel Başkanı Özel'den Tarkan'a taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı dolayısıyla Tarkan'a başsağlığı diledi.

Güncel
  • 17.04.2025 19:39
  • Giriş: 17.04.2025 19:39
  • Güncelleme: 17.04.2025 19:42
Kaynak: DHA
CHP Genel Başkanı Özel'den Tarkan'a taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu'nu telefonla arayarak, annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Tarkan Tevetoğlu ile telefonda görüşerek, annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletti.

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