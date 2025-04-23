CHP Genel Başkanı Özel'den videolu 23 Nisan paylaşımı
CHP lideri Özgür Özel, 23 Nisan mesajında Cumhuriyet’in ve egemenliğin mirasına vurgu yaptı. “Bayrağımızda, çocukların gülümsemesinde O’nun izi var” diyen Özel, Cumhuriyet değerlerine ilelebet sahip çıkacaklarını belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla videolu paylaşımda bulunan Özel, şunları kaydetti:
"Kurduğumuz her hayalde, bir çocuğun her gülümsemesinde, coşkuyla dalgalandırdığımız bayrağımızda O'nun izi var. Millete ait olan egemenliğe, Cumhuriyet'imizin değerlerine ilelebet sahip çıkacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."
Kurduğumuz her hayalde, bir çocuğun her gülümsemesinde, coşkuyla dalgalandırdığımız bayrağımızda O’nun izi var.— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 23, 2025
Millete ait olan egemenliğe, cumhuriyetimizin değerlerine ilelebet sahip çıkacağız.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/4bQxIV14oH