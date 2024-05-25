CHP Genel Başkanı Özel'den yarın yapılacak 'Büyük Emekli Mitingi'ne çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da düzenlenen 'Büyük Eğitim Mitingi'nin ardından yarın Ankara’da 'Büyük Emekli Mitingi'ni düzenleyecek.

'Büyük Emekli Mitingi' yarın saat 14.00'te Ankara Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Yarın mitingde emeklilerle bir araya gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak mitinge çağrıda bulundu. Özel, yaptığı paylaşımda, "Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak! #BüyükEmekliMitingi" ifadelerine yer verdi.

Emeklinin hakkını Cumhuriyet Halk Partisi alacak! #BüyükEmekliMitingi



🗓️26 Mayıs Pazar

⏰14.00

📍Tandoğan Meydanı pic.twitter.com/h11TqGLuLt — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 25, 2024

Özel, daha önce yaptığı açıklamada, “Artık CHP’nin tematik mitingleri olacak. Biz her derdi olan için, haksızlığa uğrayan için sokakta olacağız. Onların demokratik haklarını meydanda dile getireceğiz” demişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise miting için İstanbul'un 39 ilçesinden otobüs kaldırılacağını belirtti.