CHP Genel Başkanı Özel, Durbay ailesiyle taziye kabulüne devam etti

MANİSA (AA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da kanser nedeniyle yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için düzenlenen taziye kabulünü sürdürdü.

Fatih Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen taziye kabulünde, Manisalılar başsağlığı dileklerini Gülşah Durbay'ın babası Osman, annesi Fatma Durbay ile CHP Genel Başkanı Özel'e sundu.

Kabulde CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve CHP İl Başkanı İlksen Özalper de yer aldı.

Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine yatırılmış, çoklu organ yetmezliği gelişen Durbay, 14 Aralık'ta yaşamını yitirmişti.