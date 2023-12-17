CHP Genel Başkanı Özel, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank'ı kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde kupayı kazanan Eczacıbaşı Dynavit ile ikinci olan VakıfBank'ı tebrik etti.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonasını çok çekişmeli bir final maçının ardından kazanan Eczacıbaşı Dynavit'i ve şampiyonayı ikinci bitiren Vakıfbank'ı yürekten kutluyor, her iki kulübümüzün de başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.