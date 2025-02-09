CHP Genel Başkanı Özel, İmamoğlu ve Yavaş ile görüşüyor

CHP'de cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim tartışmaları gündemdeyken gözler 10 Şubat Pazartesi günü ön seçim yönergesinin ele alınacağı ve oylamaya sunulacağı Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi. Yarın yapılacak PM öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı adaylığında ismi geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin yeri basına duyurulmadı.

Edinilen bilgiye göre görüşme saat 20.00'de başladı. Görüşmede, ön seçim süreci, aday belirleme ve sürecin takviminin masaya yatırılması bekleniyor.

PM'DE YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Öte yandan, yarın parti genel merkezinde saat 12.00'de başlayacak PM'nin gündemi, erken seçim stratejileri olacak. PM'de ön seçim yol haritası belirlenecek.

Partinin Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu MYK Üyesi Gül Çiftçi'nin yürüttüğü yönerge çalışmasına göre, yaklaşık bir milyon 600 bin üye, dijital ortam yerine ilçe merkezlerinde kurulacak sandıklarda oyunu kullanacak. Aday olabilmek için de belirli bir oranda imza toplama şartı olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminde yapılan seçimlerde olduğu gibi mühürlü oy pusulaları ve zarfları kullanılacak. 30-35 günlük bir takvim içerisinde sürecin tamamlanması beklenirken PM'de, tüm bu detaylar ele alınarak yönerge görüşülecek ve oylamaya sunulacak.