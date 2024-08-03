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CHP Genel Başkanı Özel, kadın kolları başkan adayları ve delegelerle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın gerçekleştirilecek 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegelerle bir araya geldi.

Ajans Haberleri
  • 03.08.2024 23:26
  • Giriş: 03.08.2024 23:26
  • Güncelleme: 03.08.2024 23:26
Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Özel, kadın kolları başkan adayları ve delegelerle bir araya geldi

CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı öncesinde başkan adayları ve delegeler ile akşam yemeğinde buluştu.

Özel, yarın parti genel merkezinde yapılacak "CHP İl Başkanları Toplantısı" dolayısıyla partisinin il başkanlarıyla da görüştü.

"CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı", "Eşitlik ve Adalet" temasıyla yarın saat 10.00'da Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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