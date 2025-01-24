CHP Genel Başkanı Özel, Konya Valisi Akın'ı arayarak çöken binayla ilgili bilgi aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya’da 3 katlı bir binanın çökmesiyle ilgili Konya Valisi İbrahim Akın’ı arayarak bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya’da 3 katlı bir binanın çökmesiyle ilgili Konya Valisi Akın’ı telefonla aradı.

Akın’dan bilgi alan Özel, geçmiş olsun dileklerini iletti ve arama-kurtarma çalışmalarının en kısa sürede sonuçlanmasını, arananlara sağ salim ulaşılmasını temenni etti.