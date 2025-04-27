CHP Genel Başkanı Özel, Murat Ongun'u cezaevinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyon kapsamında tutuklanan İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'u ziyaret etti.

Özel, ziyaret için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Özel, cezaevinden ayrıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm programlarını iptal ederek İstanbul'a gelerek Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü.