CHP Genel Başkanı Özel, Samet Özgül ve Burak Oğraş’ın aileleriyle görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, öldürülen motokurye Samet Özgül ve staj yaptığı otelde ölü bulunan Burak Oğraş’ın aileleriyle CHP Genel Merkezi’nde ayrı ayrı bir araya geldi.

Yapılan görüşmeden sonra aileler sosyal medya hesaplarından görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Samet Özgül’ün ailesi tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

“Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile bir araya gelerek kardeşim Samet Özgül’ün davasını ve adalet arayışımızı anlattık. Kendisine, Samet’in adının Ankara’da bir sokağa verilmesi ve isminin yaşatılması talebimizi ilettik. Sayın Özel, bu talebimizi desteklediğini belirterek Samet’in adını taşıyacak olan caddenin açılışına katılma sözü verdi. Nazik misafirperverliği ve desteği için kendisine yürekten teşekkür ediyoruz.”

Burak Oğraş’ın babası tarafından da şu paylaşım yapıldı:

“CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile makamında uzun bir görüşmemiz oldu, RİXOS Otelde Staj yaparken katledilen Oğlumun cinayet dosyasını ve 14 yıldır verdiğim Adalet mücadelesini anlattım. Sesimizin duyulması ve hukuki yardım için söz verdi. Sözünü tutacağına inanıyorum.”