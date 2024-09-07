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CHP Genel Başkanı Özel, Sosyalist Enternasyonal komite toplantısına başkanlık etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Küresel ve Yerel Sorunlara İlerici Çözümler" başlıklı Sosyalist Enternasyonal komite toplantısına başkanlık etti.

Güncel
  • 07.09.2024 23:07
  • Giriş: 07.09.2024 23:07
  • Güncelleme: 07.09.2024 23:12
Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Özel, Sosyalist Enternasyonal komite toplantısına başkanlık etti

CHP Genel Başkanı  Özgür Özel, Ankara’da ATO Congresium’da düzenlenen CHP İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayında, “Küresel ve Yerel Sorunlara İlerici Çözümler” başlıklı Sosyalist Enternasyonal komite toplantısını yönetti.

Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı ve eski İsveç Başbakanı Stefan Löfven dün, CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na tebrik mesajı göndermişti.

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