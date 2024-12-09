CHP Genel Başkanı Özel: Suni tartışmalar milletin sesini bastıramayacak

CHP lideri Özgür Özel, bütçe konuşması için TBMM Genel Kurul kürsüsüne çıktı. Özel, konuşmasına bütçe hakkının öneminin altını çizerek başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bütçe hakkı seçilmişlere vergiyi toplayan sağ el ile gelirleri dağıtan sol elin dengesinin ağır sorumluluğunu yükleyen bir haktır” diyerek bütçenin önemine dikkati çekti.

CHP’nin 31 Mart’tan birinci parti olarak çıktığının altını çizen Özel, iktidarın seçmenin sandıktaki mesajından ders almadığını söyledi. Özel, bütçenin yoksullar için değil, zengin bir çevre için kullanıldığını belirtti. Bütçe ile ağır bir vergi yükünün yoksulların sırtına yüklendiğini ifade eden Özel, “İktidar siyasi tercihinin ne olduğunu, bütçe teklifinin maddeleri ile ikrar etmektedir” dedi.

DEVLET İLE MİLLET KARŞI KARŞIYA

Özel, iktidarın politikalarını şu sözlerle eleştirdi: “TRT’nin tek sesli yayın organına dönüştürüldüğü, valilerden il başkanı performansı beklendiği, gözbebeği ordumuzun mensuplarından hiç yaşamadıkları beldelerde oy kullanmalarını istediği bir dönemde, devlet ile millet karşı karşıya getirilmiştir. CHP, böyle bir ortamda milletin yanında olmuştur. İçinde siyasi partilerin değil, milletin ta kendisinin olduğu, birlik ve beraberliği savunan millet ittifakı kazanmıştır.”

CAN ATALAY VE TAYFUN KAHRAMAN

Siyasetin kısır kavgalardan ve şahsi tartışmalardan arındırıldığı bir sürecin, “Normalleşme” olduğunu kaydeden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak Genel Kurul salonunun mermerlerine kan dökülmesi anormaldir. Can Atalay’ın bugün burada olması normaldir, ama cezaevinde tutulması normal değildir. Tayfun Kahraman’ın serbest kalması, Gezi tutuklularının özgürlüğü hukukun gereği normaldir. Biz hiçbir suni gündemin, hiçbir çıkar kavgasının milletin sesini bastırmasına izin vermeyeceğiz.”

ANAYASA VE KÜRT SORUNU

Özel, AKP’nin seçim yenilgisinin ardından Anayasa değişikliği ve Öcalan tartışmalarıyla yapay bir tartışma başlatıldığını söyledi. CHP’nin mevcut Anayasa’ya uymayanlarla Anayasa masasına oturmayacağını söyleyen Özel, sözlerini şunları ekledi:

“İktidar dikkatleri başka yöne çekmek için ‘İsrail bize saldıracak’ tartışması başlattı. CHP, kapalı oturum talep etti. Kamuoyunun duymadığı hiçbir şey olmadığı kapalı toplantıda ortaya çıktı. Ardından, ‘Türkiye’de Kürt sorunu yoktur’ diyen iktidar, ‘Öcalan gelsin, Meclis’te konuşsun’ tartışması başlattı. Ancak CHP, tarihsel birikimiyle Kürt sorunun çözümünün doğru tarifini Türkiye’nin önüne koymaktadır. Bu sorun, demokratik ve barışçıl yollarla mutlaka çözülmelidir.”

"CHP TÜRKİYE’NİN BİRİNCİ PARTİSİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “CHP nasıl bu kadar belediye alabiliyor?” sorusunu anımsatan Özel, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Tayyip Bey’in şaşırdığı 31 Mart sonuçları değil, 31 Ekim sonuçlarıdır. Vatandaşlarımızın belediyelerden memnuniyeti yüzde 58’e yükselmiş durumdadır. CHP, son seçimlerin birincisi olduğu gibi, Erdoğan’ın önündeki anketlerde Türkiye’nin birinci partisidir de. Sayın Erdoğan asıl buna isyan etmektedir.

Sayın Erdoğan’ın isyanının arkasında kent lokantaları, belediyelerimizin öğrenci yurtları vardır. Belediyelerimiz, evlatlarımız tarikatların, cemaatlerin kucağına itilmesin diye elini taşın altına koymuştur. Sayın Erdoğan, Ankara’yı parsel parsel satanların, İstanbul’daki kupon arızaları Arap şeyhlerine pazarlayanların düzeninin sona ermiş olmasına isyan etmektedir.”

ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

Asgari ücrete yönelik, “En az 30 bin TL olsun” talebini bütçe görüşmelerinde de yineleyen Özel, “Bizim asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz. Asgari ücret 2025’in ilk altı ayı için 30 bin lira olmalıdır” çıkışında bulundu.

ERDOĞAN’IN AŞIRI VERGİSİ

2025 bütçesinde dolaylı vergilerin oranının yüzde 65 olduğunun altını çizen Özel, şunları kaydetti:

“Zengin de veriyor fakir de veriyor. En çok ihale 44 firmanın 37’si hiç vermiyor. Bu vergi düzeni yoksulu ezen zengini kollayan bir düzendir. Cumhuriyetin ilk yıllarında aşar vergisi kaldırıldı, 100 yıldır aşar vergisi yok. Ama bu hükümet yeni bir vergi icat etti: Erdoğan’ın Aşırı vergisi. Her ücretli çalışan 12 maaşını 3 ya da 4’ünü vergi olarak ödüyor. Vergi cennetleri listesinin açıklanması ve bunlardan vergi alınması gerekiyor. İktidar açıklamazsa biz yapacağız. İktidarımızda vergi cenneti listesini yayınlayacağız.”

TASARRUF GENELGESİ

İktidarın Tasarruf Genelgesi’nin kağıt üzerinde kalmasına da değinen Özel, kamunun, “İhtiyaç fazlası” olarak bildirdiği araç sayısının yalnızca bin adet olduğu aktardı. İktidarın, araç saltanatına devam ederken yurttaşların boş buzdolabına baktığını söyleyen Özel, “Böyle adalet olmaz, iktidar tasarrufu yoksuldan, işçilerden yapıyor” ifadelerini kayıtlara geçirdi.

SURİYE’DEKİ GELİŞMELER

Özel, Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili de konuştu. Suriye’nin paramparça hale geldiğini kaydeden Özel, “Her parça bir küresel gücün elinde oyuncak olma riskiyle karşı karşıya. Suriye’de iç savaş sona ermeli, geçiş hükümeti kurulmalı. Biz Suriye için iyi olanın yanındayız. Biz Türkiye’de ana muhalefet partisiyiz ama yurt dışında Türkiye’nin partisiyiz. Suriye’ye barışçıl bir pencereden bakılmalıdır. Ülkemizdeki Suriyelilerin dönmelerine yardımcı olacak kapsamlı bir geri dönüş programı hazırlanmalı. CHP, Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanadır” ifadelerini kullandı.