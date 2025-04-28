CHP Genel Başkanı Özel, yarın Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ'ın duruşmasına katılacak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel yarın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın duruşmasına katılacak. Özel ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulunacak.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 29 Nisan Salı günü İstanbul programı belli oldu.
Buna göre; Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşmasına katılacak.
Özel'in programında ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret de bulunuyor. Özel, saat 12.00'de Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gidecek.