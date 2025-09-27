CHP Genel Başkanı Özel: "Zeytinine, toprağına, ağacına sahip çıkmak isteyen herkesi yarın Zeytin Mitingi'ne davet ediyoruz"

Uşak Belediyesi tarafından restore edilerek şehre kazandırılan Huzur Park'taki merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının verildiği amfi tiyatro CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla açıldı.

Açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sözlerinin başında Ergenekon davaları sürecine değinerek şunları söyledi:

"Bu açılışta burayı şereflendiren iki isim benim açımdan çok kıymetli: Sayın İlker Başbuğ ve sevgili Mustafa Balbay, burada oldukları için büyük bir onur duyuyorum. Onlar, Cumhuriyet’in, Cumhuriyetçilerin, demokratların haklı çıktığı, güçlünün her zaman haklı çıkmadığı ama haklının eninde sonunda haklılığını kanıtladığı bir sürece çok ağır bedeller ödemiş iki isim. Biri, gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi’nin Ankara Temsilcisi, başyazarı. Bir diğeri, Türkiye Cumhuriyeti’nin 26’ncı Genelkurmay Başkanı. Günün birinde birileri, siyasi amaçlarla yetkilendirdikleri birilerine onlara ‘terörist’ dedirtebilmişti. Ben İlker Paşa’nın Silivri Cezaevi’ne giderken ‘Bu ülkenin 26’ncı Genelkurmay Başkanı'na terör örgütü üyesi dediler’ dediği, sonra orada yıllarca dimdik durduğunu, ‘Benim yeni karargahım, Silivri. Milletim için, memleketim için, devletim için buradan okuyorum, buradan üretiyorum’ dediğini dün gibi hatırlıyorum. Biz hepimiz; sizler, bizler onlara o günlerde inanıyorduk, sahip çıkıyorduk ve masumiyetlerini savunuyorduk. Birileri onları karalıyordu. O gün onları suçlayanlar, 15 Temmuz akşamı kendilerini yetiştiren, kendilerine emek eden, masraf eden bu millete, bu devlete ihanet ettiler. Sonra da kimi kaçıp gitti, kimi cezaevindeki yerini aldı. O günlerde o savcıları savunanlar, milletten özür dilemek zorunda kaldılar, ‘Beni de kandırdılar’ diye. Oysa ne Balbay, ne İlker Paşam, ne de o günlerde hedefe konan namuslu, çalışkan, dürüst Türk subayları, gazeteciler, aydınlar, akademisyenler, onlar bizi hiç kandırmamışlardı. Şimdi onlar burada alınları açık, başı dik geziyorlar. Bugün yine birileri, yargı operasyonlarıyla arkadaşlarımızı karalıya dursunlar. Biz yine siyasetin aparatı savcılara değil, bugünün mağdurlarına, mazlumlarına ve bugün, yarın hep haklı olacak dimdik duranlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz" dedi.

"UŞAK'INKİ ATATÜRK'Ü AĞLATMIŞ BİR VATANSEVERLİKTİR"

Uşak'ın vatanseverliğinin Atatürk'ü ağlatmış bir vatanseverlik olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:w

“Gazi, 1925’te Kurtuluş Savaşı’nda yetim kalmış evlatları Gazi Uşak Şefkat Yurdu’nda ziyaret eder. İçlerinden Azmi çıkar karşısına, der ki ‘Ben ve benim gibi binlerce şehit yavrusu ve bütün millet kurtuluş yolunda sizinle yürümeye devam edeceğiz.’ Atatürk ‘Ender ağlayan bir adamım, o da Uşak’ta oldu’ der ve gözyaşlarını tutamaz. Ben Gazi Paşa kadar ender ağlayan birisi değilim. Ama biraz önce izlediklerimden bu konuşmada doğrudan Ferdi’den bahsetmeye cesaret edemedim. Öncesinde hem sizleri selamlayayım, hem de bir genel siyasete ilişkin, durumumuza ilişkin bir - iki cümle kurayım. Daha sonrasında oralara geleyim istiyorum. Özkan Yalım yaptığı hizmetleri anlattı. Ona inandık ve güvendik. Uşak inandı. Bizi mahcup etmedi, Allah da onu mahcup etmesin. Tüm yapılan işler önemli ama Türkiye’de beni ilk duyan, talimatı ilk alan ve emeklilere 1 liradan ilk çayı dağıtmaya başlayan oydu. Bu Emekli Evleri projelerini bütün Türkiye’ye yaygınlaştırıyoruz.”

"FERDİ, 15 YILDA YAPILACAK İŞLERİ YAPTI, GÖNÜLLERE GİRDİ"

Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e ilişkin ise Özel, şunları dile getirdi:

"Bugün burada bir amfi tiyatronun yeniden açılışını yapacağız. Ancak Ferdi’nin adını taşımasıyla çok anlamlı. Ferdi Başkan’ın adını taşıyan sadece Manisa’da değil. Türkiye’de yüzlerce belediyelerimiz hizmetler yapıyorlar ve Kent Lokantaları, Halk Ekmek büfeleri, kreşler, öğrenci yurtlarına ismi veriliyor. Ama bugün biraz önce Nurcan kardeşimin de dikkat çektiği gibi burada Ferdi’nin ve benim bir ortak kararımız gerçekleşmişti. Bizim Ferdi ile en ortak yanımız şuydu: Aynı hayali kurabilmek, birbirinin hayalini paylaşabilmek ve o hayali gerçekleştirmek için durmadan çalışmak, Ferdi ile bizim ortak yanımızdı. Biz Manisa’da Cumhuriyet Halk Partisi olarak yüzde 6 da aldık belediye seçimlerinde hepimiz, yüzde 60 da aldık. Yüzde 6’dan yüzde 60’a giderken yüzde 13 aldık, 19 aldık, 23 aldık, 26 aldık, 29 aldık. Genel Başkan olduk, bu süreçte Manisa’da başarılı olacağımıza ve Ferdi ile başarılı olacağımıza inandık. Ferdi’nin belediye başkanı olacağına iki kişi inanıyordu; biri ben, biri de Nurcan. Son gün bile Ferdi, oturduğumuz ilçeye belediye başkanı olmak istiyordu. Nurcan, Ferdi’nin telefonundan beni aradı ve dedi ki ‘Abi bu Ferdi, Büyükşehir’i kazanamayız, ben önce küçük ilçeden başlamak istiyorum diyor’ dedi. Ben de defalarca söylediğimde derdi, buradaki üslubuyla; ‘Ah be abi, bir çağrı yaparak sonlandırayım. Ben yarın oranın en üst katından İzmir görünüyormuş. Hiç bizi oraya oturturlar mı?’ Ben dedim ki ‘Ferdi, sen o kadar Manisalı birisin ki, o kadar Manisa’sın ki Manisalılar sen aday olduğunda oraya seni oturtacaklar.’ O gece Nurcan’a telefonda sordum, dedim ki ‘Sence kazanır mı?’ ‘Abi bence kazanır’ dedi. ‘Telefonu kapatalım’ dedik, ertesi gün adaylığını ilan ettik. Tam dediğim gibi oldu ama maalesef çok kısa oldu. Demiştim ki aday tanıtım toplantısında ‘Ferdi bunda sonra ömrü boyunca Manisalılar için çalışacak.’ Öyle oldu. Ama olması gerekenin çok kısa bir süresinde maalesef bizden çok seviyormuş ki onu yanına aldı Allah. Ama 14 - 15 ayda 15 yılda yapılacak işleri yaptı. 15 yılda girilemeyecek kadar gönüle girdi.

"HAYALİMİZDİ, FAZIL SAY MANİSA'DA 22 BİN KİŞİYLE BULUŞTU"

O yüzden Ferdi kardeşim, Manisa’yı aşan, bütün Türkiye sınırlarını aşan bir şekilde hepimizin ve tüm Türkiye’nin sevgilisi oldu. Bugün geldiğimiz yerde bu dört bin kişi kapasiteli amfi tiyatroya ismi verilmiş. Tabii buranın daha önceden, 2002 yılında, daha önceki belediye başkanımız sırasında, Ali Bey herhalde yapıldığını ve onun bu eseri buraya kazandırdığının hakkını teslim edelim. Ama sonrasında çok metruk bir halde kalmıştı. Baştan aşağı yenilendi ve Ferdi kardeşimin adı verildi. Geçen sene 29 Ekim’de Manisa’da ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi 29 Ekim kutlayacak. Biz Fazıl Say’ı çok severiz. ‘Ne yapalım, olur mu?’ filan… Dedik ki ‘Birkaç yıl önceden dolmuştur ama bir soralım.’ Hakikatan Ataşehir’deymiş. Rica ettik, feragat ettiler. Manisa’ya geldi, Serenad Bağcan ile birlikte. Konseri Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda yaptık, 22 bin kişi. Normalde organizatörler çok endişeliydi ama bu bizim çok yıllık bir hayalimizdi. Bizim hep 29 Ekim’lerde sadece mehter çalınır. Ferdi ve benim ortak yaklaşımımız da şudur: Mehter de bizim, klasik müzik de bizim. Horon da bizim, halay da bizim. Bu mantıkla ilk kez Manisa’da öyle bir açık hava konseri düzenledik. Konserde alkıştan, Spil Dağı’nda alkışlar çınlıyor. Ama alkış bitince çıt çıkmıyor, 22 bin kişi nefes almadan konseri izliyor. Organizatörler diyordu ki ‘Birkaç bin kişiyi aşan açık hava konseri olmaz. Sigara içerler, uğultu yaparlar, gürültü yaparlar. Fazıl Bey’in dikkati dağılır.’ ‘Siz bize inanın’ dedik, ‘Biz Manisalıları tanıyoruz.’

"SİYASİ HAYATIMIN EN GURUR DUYDUĞUM GECESİYDİ"

Millet alkış yaparken Ferdi’ye, böyle koluna vurup dedim ki ‘Nasıl dinliyorlar?’ ‘Abi’ dedi, ‘Konser dinlemiyorlar. Görev yapıyorlar.’ Yıllar sonra Cumhuriyet tarihinde ilk kez Manisa’yı kazanmışız, ilk kez böyle bir iş yapıyoruz. O işin başarılı olmasını benden çok Ferdi istiyor, Ferdi’den çok bütün Manisa istiyor. ‘Görev yapıyorlar’ dedi. O gece herhalde siyasi hayatımın başarmaktan, bir hayali gerçekleştirmekten ve haklı çıkmaktan en gurur duyduğum anlarından bir tanesiydi. Şimdi yine; Fazıl Say ve yine Serenat Bağcan. Dört bin kişi ve Ferdi aramızda yok ama adı orada, güzel yüzü orada, resmi orada. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hatay’da depremde çorba dağıtıyordu belediye çalışanları. Gece - gündüz çalışmışlar, arayıp Uşak Belediye Başkanı Ali Beyi tebrik etmiştim. Hatta demiştim ki ‘Bir gün gelip çayınızı da içerim.’ Ama belediye seçimleri oldu. Belediye başkanlığı Özkan Yalım kardeşimize nasip oldu. Ama emeğini, geçmişteki hizmetini bir kez daha buradan görelim. Hiç şüphe yok bu oylamada bütün belediye meclisi oy birliği ile karar vermiştir, tüm siyasi partilere teşekkür ederiz. CHP belediye meclis grubuna ayrıca teşekkür ederiz."

ÖZEL'DEN MUĞLA MİTİNGİNE ÇAĞRI

Muğla'da gerçekleşecek "Temel Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz Toprağımızı Vermiyoruz" mitingine yönelik çağrıda da bulunan CHP Lideri Özel, şunları kaydetti:

“Yarın Muğla’da olacağız. Muğla’da Zeytin Mitingi var. Muğla’da koordinatları belirlenerek yandaş firmaya peşkeş çekilen bir zeytin arazisi için büyük bir mücadele veriyoruz. Burada tramvaya ‘ÇED gerekli değildir’ diyenlerin orada bir maden alanına 10 binlerce zeytin ağacını feda ettiğini hatırlatarak, yarınki çağrımı yapayım. Yarın sendikalar, meslek örgütleri, ‘Gelirim’ diyen bütün siyasi partiler orada olacak. Biz de orada Muğla’da Zeytin Mitingi’nde bulunacağız. Meclis’teki 260 milletvekilinin yani bütün muhalefet eksiksiz ve hemen hemen bütün bağımsız milletvekillerinin imzasıyla Anayasa Mahkemesi'ne götürdük o haksız yasayı. Bir yanda oradaki mücadelemiz sürüyor, bir yandan da bu iktidar geldiğinde bin 186 olan maden ruhsatını 386 bine çıkardı. Ordu’nun Giresun’un yüzde 75-80’i maden alanı oldu. Topraklarımız, ormanlarımız, ovalarımız en güzel koylarımız bile maden arama tehdidiyle karşı karşıya. Biz de bu noktada hem anayasal mücadeleyi, hem siyasi mücadelemizi sürdürüyoruz. Buradan zeytinine, toprağına, ağacına sahip çıkmak isteyen herkesi mitinge davet ediyoruz. Gelemeyenlerin de gönüllerini o meydanda buluşturmasını ve bu konudaki mücadeleyi desteklemelerini bekliyoruz.”

"İYİLİK HAREKETİNİN VAKIFTA SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Pazartesi günü Manisa'da merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adını taşıyan vakfın açılacağını dile getiren Özel, “Bu güzel gece için Özkan Yalım’a, belediye meclisine, belediye emekçilerine, Uşak’taki il örgütümüze, katkı koyan herkese ve buraya koşup gelen herkese teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak, bizler için çok güzeldi. Ferdi Zeyrek kardeşimi bir kez daha rahmetle, özlemle, minnetle anıyorum. Pazartesi günü sevgili Nurcan, Manisa’daki bir lansmanla Ferdi Zeyrek Vakfı’nı hayata geçirecek, tanıtımını yapacak. Ferdi Zeyrek’in vefatında ‘Biz ne yapabiliriz?’ diyen herkesi, Ferdi Zeyrek Vakfı’na destek olmaya, kimsesiz çocukların okumasına, yoksulların burs almasına katkı vermeye ve bu büyük dünyanın en iyi insanının bu iyilik hareketini vakıfta sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.