CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ahmet Türk’ü ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Sezgin Tanrıkulu ile birlikte Ahmet Türk'ü ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Sezgin Tanrıkulu ile birlikte bir süredir sağlık sorunları yaşayan, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret etti.
Ziyarette Ahmet Türk'e, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de eşlik etti.