Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burcu ve Onur çiftinin nikah törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem’in kızı Burcu Erdem ve Onur Yavuz çiftinin nikah törenine katıldı.

Ajans Haberleri
  • 14.09.2024 23:50
  • Giriş: 14.09.2024 23:50
  • Güncelleme: 14.09.2024 23:50
Kaynak: ANKA

CHP Genel Başkanı Özel, Mustafa Erdem’in kızı Burcu Erdem ve Onur Yavuz çiftinin nikah törenine katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini de yapan Özel, Erdem ve Yavuz ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kıydı. Düğüne, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ve  Ali Mahir Başarır, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve çok sayıda partili ile davetli katıldı.

BirGün'e Abone Ol