CHP Genel Başkanı Özgür Özel: CHP'yi AKP'nin butlan kolları yönetemez, yönettirmeyiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP Genel Merkezi önünde kurulan otobüsten Genel Merkez önünde toplanan halka seslendi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından Özel'in kurmaylarıyla, vekillerle ve partililerle yaptığı toplantının ardından Ankara'da Genel Merkez önünde toplanan halka seslendi.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Aile her şeydir. Ne zaman başımız sıkışsa, yüzümüzü ailemize döneriz, aile düştüğümüzde kolumuzdan tutandır, sendeleyince omzumuza dokunandır, yokluğuna katlanmak zordur ama zoru göğüsleriz. Her şeye dayanırız da ailemizin haysiyetinin çiğnenmesine asla izin vermeyiz. Siz benim ailemsiniz. Bu ülkenin tüm demokratları bizim ailemizdir. Bu ülkenin geleceğinden kaygı duyanlar, yarınları için mücadele edenler, birbirinin omzuna tutunup da yarınlar için direnenler bizim ailemizdir. Biz ailesine sahip çıkanlarız. Biz yoksulları, emeklileri, emekçileri, esnafı, çiftçiyi, gençleri ailemiz bildik. Bu otobüslerin üstünde bütün meydanlarda ailemize sahip çıktık. Gün oldu zora düştük, saldırıya uğradık, tüm illerde, tüm ilçelerde, baba ocağı neredeyse benim ailem onun önünde. Benim ailem bizimle birlikte."

"KONTROLLÜ MUHALEFETİ REDDEDİYORUZ"

"Bizim suçumuz müesses nizama başkaldırmak, bizim suçumuz kontrollü muhalefet olmayı reddetmek, bizim suçumuz paşa paşa konforlu muhalefet koltuğunda oturmayıp, millet için iktidarı hedeflemektir. Mesele milletin sofrasından gidenlerin hesabını sormaktır, milletin bozulan huzurunu geri getirmeye çalışmak, küçülen ekmeğini büyütmeye çalışmaktır. Mesele müesses nizama itiraz edip AKP'nin kara düzenin çarkına çomak sokmaktır. Mesele budur.

Bugün biz CHP'yi değil, CHP'ye yapılan bu saldırıyla demokrasiyle, siyasi partiler rejimini ve milletin karar verici olmasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'e emanetin, seçme ve seçilme hakkını savunuyoruz. CHP milletin partisidir. Atanmış kayyumlar bu partiyi yönetemezler. CHP'yi AKP'nin butlan kolları yönetemez, yönettirmeyiz."

"BİZ KAZANACAĞIZ"

"Bugün yaşananlar yarının iktidarının doğum sancısıdır. Biz bu sancıya dayanacağız. Bu sancının bir müjde olduğunun farkında olacağız. Acı çekeceğiz, zorlanacağız, ama katlanacağız. Çünkü biz yüz yıl sonra bir kez daha bu milletin umudu olacağız, bu milleti kurtaracağız. Sancıya dayanmadan müesses nizamın çarkları kırılamaz. Sancıya dayanmadan AKP'nin kara düzeni yenilemez. İşkenceye de varsa gidişat, işkencelerine de katlanacağız, en sonunda biz kazanacağız.

AKP yaşlanmıştır, AKP yorulmuştur, AKP tükenmiştir. Erdoğan bir daha seçim kazanamayacağını görmektedir. Erdoğan bu yüzden milleti adaysız, partisiz, lidersiz, seçeneksiz ve çaresiz bırakmak istemektedir. Saldırının hedefinde tüm demokratik sistem vardır. Tüm haklar, tüm özgürlükler hedeftedir. Kimse başını kaldırmasın, kimse itiraz etmesin, bir kişi kimsenin umudu olmasın, bir parti sisteme alternatif sunmasın, bu rejim hiç kaybetmesin, kaybeden emekçiler ve emekliler olsun, zenginlerin yüzü gülsün istemektedir. İtiraz tam da bunadır, itiraz AKP'nin kara düzeninedir. Rüzgar artık emekten, emekçiden, milletten, halktan yana esmektedir."

Saraçhane günlerinden beri hep Ekrem Başkan için, Mehmet Murat Çalık için, öteki başkanlar için, öteki tutsaklar için hep çalıştık, hep ışıkları yaktık, hep onları selamladık, Ekrem Başkan mesaj yollamış bizi selamlamış. Artık bu gece Türkiye'nin dört bir yanında haram yemeyen, cana kıymayan, haksız yere cezaevinde tutulan tüm yoldaşlar için, tüm siyasetçileri için hep beraber söylüyoruz.

Türkiye değil Dünya siyasi tarihinde olmayacak bir kararla, bambaşka bir hukuk dalının bir kararını, bir siyasi partinin 2,5 yıl önce yapmış olduğu bir kurultayla ilgili butlan kararı verdiler. Kendilerinin bile savunamadıkları bu kararı verdirerek, CHP'yi bölmeye, kendi içinde meşgul etmeye, iktidarlarını korumaya çalışanların açık kumpasıyla karşı karşıyayız. Bir yandan da bu cenderenin içinden çıkmak gerekiyor. Bunu gidip de rejimle uzlaşacak, aparatlarıyla uzlaşacak, olmadık temaslar, pazarlıklar yaparak, bekledikleri tavizleri vererek yapacak halimiz yoktu. O yüzden buradayım, o yüzden buradayız."

TELEFON GÖRÜŞMESİ

Telefon görüşmesinde dedim ki sokağı görüyor musunuz? Sokağı duyuyor musunuz? 80 yaşında ağlayan teyzemi, 15 yaşında evladı görüyor musunuz? Türkiye'nin dört bir yanından yükselen isyanı duyuyor musunuz? Türkiye'nin 65 Barosu isyan ediyor. Tüm meslek örgütleri, sendikaları, en sağdan en sola siyasi partileri yan yana duruyor. Bu CHP meselesi değil bu Türkiye meselesidir diyor. Sizden bir şey bekliyor. Biz en kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz.

"İKTİDAR DEĞİŞECEK"

CHP delegesinin, üyesinin önünde Atatürk'ün sandığı gelecek. Bu milletin önüne ise seçim sandığı gelecek. İktidar değişecek.Bu meydanın gücüyle sandığı da getireceğiz. Emekçinin de emeklinin de hakkını alacağız. Gençlerin umudu olacağız. Sizin gücününüz bir araya getirmek şart. Hemen şimdiden kurultay için harekete geçiyoruz. Önce kurultay sandığını kurtaracağız. Sonra da seçim sandığını kurtaracağız. Bu ülkenin geleceğini kurtaracağız. Bu mücadeleyi yarı yolda bırakamayız. Bu yürüyüş durmayacak benden size söz. Bu yürüyüş mağdurların, mazlumların, iyilerin, yoksulların, çalışkanların, dürüstlerin haysiyet yürüyüşüdür, onur yürüyüşüdür, iktidar yürüyüşüdür.

Dayanışmayı, örgüt örgüt, meydan meydan, adım adım adım büyüten tüm siyasi partilere, siyasi partilere, sivil topluma, meslek odalarına, Barolara yürekten teşekkür ediyorum.

Gün gelir çivisi çıkar dünyanın, konuşamayanlar hatip, şifa veremeyenler tabip, yazamayanlar katip olur. Ama yine öyle bir gün gelir ki işler ters döner, aldatan bir gün sadakat için, çalan bir gün adalet için, döven bir gün şefkat için yalvarır. Piyon deyip geçme gün gelir şah olur, şaha da fazla güvenme gün gelir mat olur. Şaha da söylüyorum, şaha güvenenlere de bu milleti küçük görmeyin, tektir, yalnızdır bu oyunda yalnızdır demeyin, gün gelir şah olur, şahlığına güvenen de gün gelir mat olur. Piyonları şah yapacağız, ayakları baş edeceğiz, kibirli olanlara yeter diyeceğiz. Bu milleti karınca görüp ezerim sanmayın, karıncanın kardeşi var, o da bu meydanın kendisidir. Buraya dertten, tasadan kurtulmaya, buraya zulme direnmeye, buraya adaletsizliğe karşı meydan okumaya geldiniz. Siz bu ülkenin, bu milletin, bu halkın kurtuluşusunuz. Mücadele edenler kazanacak.