CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den "Gezi" mesajı: Boyun eğmeyenlere, direnenlere, mücadele edenlere selam olsun

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı eylemlerinin 13'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda Özel, "Boyun eğmeyenlere… Direnenlere… Mücadele edenlere selam olsun" dedi.

CHP Lideri Özel'in mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Gezi, bu toprakların vicdan terazisidir. Dün o terazide adalet arayanların kararlılığı neyse, bugün demokrasiyi ve sandığı savunanların iradesi de odur.

Bugün, tam 13 yıl sonra, yine aynı çizgideyiz. Ne bir adım geri, ne bir cümle eksik…

Boyun eğmeyenlere… Direnenlere… Mücadele edenlere selam olsun."