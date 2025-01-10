CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 'kırmızı kart' tartışmalarıyla ilgili ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "büyük sürpriz" açıklayacağını duyurmasının ardından iktidara kırmızı kart göstermesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. CHP lideri Özel, konuya açıklık getirdi ve "Birileri bunu hafife alıyor ama 2025’te sandığı getirmek için kampanya başlattık. Bütün mitinglerin ana teması kırmızı kart olacak" dedi.

Gazeteci Şaban Sevinç sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştüğünü açıkladı ve kırmızı kart konusunda Özel'in söylediklerini aktardı.

Buna göre Özel'in yol haritasında 2025'te erken seçim var, CHP'nin bütün mitinglerinin ana temasında kırmızı kart olacak.

Sevinç'in aktarımına göre "kırmızı kart olayının bazı çevrelerce hafife alınmasını" yadırgayan Özel konuyla ilgili şunları söyledi: "Bütün emeklilere birer kırmızı kart dağıtacağız. Bu eylemi dalga dalga yayacağız. Birileri bunu hafife alıyor ama 2025’te sandığı getirmek için kampanya başlattık. Bütün mitinglerin ana teması kırmızı kart olacak. Dağıtacağımız Kırmızı Kart’ların arka yüzünde de Erdoğan öncesi ve sonrası emekli maaşının alım gücü kıyaslaması yer alacak."