CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Türk-İş'e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Özel, şunları söyledi:

"Türkiye'de ücretlilerin yüzde 56'sı asgari ücret alıyor.

Süreci yakından takip ettik. Türk-İş'in bu dönem işçilerle beraber ilan ettiği talep de yeterli değil, ancak bizim talebimize yakın olması önemlidir.

Dün emrivakiyle ilan edilen asgari ücret açıklamasına katılmamalarına da önemli buluyorum.

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın bir dayatma olduğunu belirtiyoruz.

Bu asgari ücret 7 bin lira geri geldi. Beyler 5 bin lira zam yaptılar.

Ayrıntılar geliyor...