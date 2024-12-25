CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Türk-İş'e ziyaret: Miting çağrısı yaptı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Özel, burada yaptığı konuşmada 28 Aralık Cumartesi günü Ankara'da yapılacak mitinge çağrı yaptı.

"Geçim olmazsa seçim olur" diyen Özel, "Biz MYK toplantısında aldığımız karar gereğince bundan sonra sahadayız" ifadesini kullandı.

Özel, "Hepimize geçmiş olsun bu bir felaket. Ancak yılgınlığa düşmeyeceğiz ve mücadele edeceğiz. Yapılacak ilk seçimde de iktidardan düşecekler" dedi.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

“Bir ziyaret tatsız bir nedenle yapılıyor. 2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı tartışma konusu. Hiç şüphe yok ki hatırlamamız gereken husus 2023 yılında 14 ve 28 Mayıs tarihleri arasında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2 turunda da sayın Erdoğan, yüksek enflasyonlu dönemde olduklarını, enflasyonun tek haneli olduğu yıllarda asgari ücreti gerekirse 3 ayda bir güncellemek gerektiğini söylemişti.

Türkiye'de ücretlilerin yüzde 56'sı asgari ücret alıyor.

Süreci yakından takip ettik. Türk-İş'in bu dönem işçilerle beraber ilan ettiği talep de yeterli değil, ancak bizim talebimize yakın olması önemlidir.

Türk-İş asgari ücret komisyonun temsilcisi olarak yer alıyor. Dün apar topar gerçekleştirilen toplantıya katılmamalarını önemli buldum. Asgari ücrete verilen yüzde 30'luk zammın bir sefalet ücreti olduğunu ve reddettiğimizi duyurdum. Biz bu asgari ücretle mecliste olmadığımızı söyledik. 17 bin 2 liralık ücret verildiğinden bugüne 7 bin liralık gerilime görüldü. Beyefendiler yeni asgari ücrete 5 bin liralık artış yaptılar. İlk başta bu 7 bin lirayı telafi etsinler.