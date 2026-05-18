CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençlerle Anıtkabir’e yürüyecek

CHP Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’e yürüyecekleri "Gençlik Değiştirecek" kortejine çağrı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla düzenlenecek Gençlik Değiştirecek Korteji, yarın saat 14.00’te Güvenpark’ta başlayacak.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, korteje ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkışı, 19 Mayıs 1919’un üzerinden 107 yıl geçti. Atamızın Samsun’a çıkarken yüreğindeki kararlılık, güçlü irade ve cesareti yarın Güvenpark’ta toplanacak on binlerce gencin yüreğinde tekrar yankılanacak. Cumhuriyet’i kurtaracak genç irade, yarın Güvenpark’ta olacak. 107 yıl sonra aynı kararlılıkla yürüyeceğiz. Atamızdan biz gençlere emanet sorumluluğu gururla taşımaya devam edeceğiz. 19 Mayıs Salı günü 14.00’da Güvenpark’ta buluşuyor, Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte Atamızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir’e yürüyoruz.”