CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "Akın Gürlek" soruşturması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Akın Gürlek'e ilişkin açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla sourşturma başlatıldığı açıklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "08.05.2026 tarihinde bir televizyon kanalında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik sarf edilen aleni sözlerin; kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel dün katıldığı Sözcü TV'deki yayında daha önce dile getirdiği Akın Gürlek'in tapu kayıtlarına ilişkin şunları demişti: "Akın Gürlek‘in Bakanlığa ‘Tapu kayıtlarını silebilir miyiz?’ dediği, Bakanlıktan ‘250 yıldır tutuluyor kayıtlar, neyi siliyorsun?’ cevabını aldığını da biliyoruz."

Özel ayrıca Gürlek hakkında şu iddiaları da dile getirmişti: "Erdoğan’la kriptolu telefonla görüşüyor. Düşün. Bütün yargı süreçleri ile ilgili bilgiyi kripto telefonla veriyor. Yakınlarına, çevresine, ‘Erdoğan’ı da dinliyorum, bana bir şey yapamazlar’ diyorsun. Akın Gürlek Erdoğan’ı da dinlediğini söylüyor. Buradan Sayın Erdoğan duymadıysa ihbar ediyorum."