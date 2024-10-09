CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KESK Eş Başkanı Ayfer Koçak ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (KESK) Eş Genel Başkanları Ayfer Koçak, Ahmet Karagöz ve beraberlerindeki heyeti kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu(KESK) Eş Genel Başkanları Ayfer Koçak, Ahmet Karagöz ve beraberlerindeki heyeti CHP Genel Merkezindeki makamında kabul etti. CHP lideri Özel’e Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer eşlik etti.