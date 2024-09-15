CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'de nikah şahidi oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın oğlu Azad Kılınçaslan ile Nurhan İlhan çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Nurhan İlhan ve Azad Kılınçaslan çifti, Kızıltepe ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Çiftin nikah merasiminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile diğer aile fertleri nikah şahidi oldu.

Genç çifti tebrik eden Özel, ailelere "hayırlı olsun" dileklerini iletti.