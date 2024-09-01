CHP Genel Başkanı Özgür Özel, nikah şahidi oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, nikah şahidi oldu.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, Ankara'da eski milli tekvandocu Yaman ve milli voleybolcu Matic'in nikah törenine katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini de yapan Özel, Yaman ile Matic ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Özel, CHP'ye katılacağını açıkladığı İrem Yaman'a da parti rozetini taktı.