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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, nikah şahidi oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski milli tekvandocu İrem Yaman ve milli voleybolcu Mert Matic'in nikah şahitliğini yaptı.

Güncel
  • 01.09.2024 22:07
  • Giriş: 01.09.2024 22:07
  • Güncelleme: 01.09.2024 22:09
Kaynak: AA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, nikah şahidi oldu
Fotoğraf: AA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, nikah şahidi oldu.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özel, Ankara'da eski milli tekvandocu Yaman ve milli voleybolcu Matic'in nikah törenine katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini de yapan Özel, Yaman ile Matic ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Özel, CHP'ye katılacağını açıkladığı İrem Yaman'a da parti rozetini taktı.

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