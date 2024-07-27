CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkyılmaz ve Killik çiftinin düğününe katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel,CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Özge Türkyılmaz ile CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’in düğün törenine katıldı.

Bursa’daki ziyaretlerinden sonra İstanbul’a geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Özge Türkyılmaz ile CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik’in düğün törenine katıldı. Çiftin nikah şahitliğini de yapan Özel, Türkyılmaz ile Killik ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.

Düğün törenine; eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik katıldı.