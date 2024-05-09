CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak’a gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, 10 Mayıs Cuma günü Uşak'ta halkla buluşacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'den CHP’ye geçen belediyelere düzenlediği hayırlı olsun ziyaretlerine Uşak ile devam ediyor.

Özel, 10 Mayıs Cuma Günü Uşak’a gelerek halkla buluşacak.

Ziyaretinde Uşak Belediye Başkanlığını büyük farkla kazanan Başkan Özkan Yalım’ı ziyaret edecek.

Cuma günü Saat 16.00’da Uşak Belediye Başkanlığı önünde gerçekleşecek programda, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’la birlikte Belediye Meclis Üyeleri, belediye personelleri Özgür Özel’i karşılayacak.

Özel ve beraberindeki heyet burada kendilerini bekleyen kalabalığa hitap edecek.

Özel ve ekibi Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a yapacakları hayırlı olsun ziyaretinin ardından Uşak’tan ayrılacak.