CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Vahap Seçer’i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret ederek çalışmaları ve bölgedeki projeleri konuştu. Gerçekleşen görüşmede Seçer, belediye olarak sosyal, ekonomik ve altyapı alanlarında yaptıkları yatırımlarla Mersin’i daha yaşanabilir bir kent haline getirme hedefinde olduklarını vurguladı. Ziyarette Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek yer aldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Önceki 5 yıllık sürecimizde Mersinlilere nasıl hizmet yaptıysak sizlerin desteğiyle hep beraber hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Sayın Genel Başkanımızın; Türkiye’nin izdüşümü Mersin’de olması; uzun yıllardır politik deneyimi ve önceki görevlerinden dolayı konulara hâkimiyeti ve Türkiye’nin her noktasındaki konuları yakından bilmesi bizim için çok önemli bir avantaj” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Her 2 kişiden 1’inin oyunu almak belediyecilikte mucizevi bir işken, siz yüzde 60 sınırında oy aldınız. Bunu bir ittifakla yapmadınız, bir partinin adayı olarak yaptınız. Ama fiilen büyük bir ittifakı, ‘Mersin İttifakı’nı hayata geçirdiniz. ‘Geçtiğimiz 5 yıl parti Mersin’de nereden, nereye geldi?’ dersek; Milliyetçi Hareket Partili bir Büyükşehir Belediyesi’nin bulunduğu noktadan CHP’li bir belediye başkanının Türkiye rekoruna koştuğu bir noktaya geldi. Hiçbir başarı tesadüfi değildir, hiçbir başarının arkası boş değildir” dedi.

Özel, ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi bu süreçte ne yaptı?’ diye bir liste çıkarmalarını istediğinden ve yapılmamış hiçbir çalışmanın bırakılmadığını gördüğünden söz ederek, Mersin Büyükşehir’in 6 Şubat depreminden sonra yaklaşık 450 bin depremzedeyi kentte misafir edip onlara barınma olanağı sağladığından bahsetti. Büyükşehir’in, deprem sürecinin ardından vatandaşlara öncelikle manevi, daha sonrasında da maddi olarak sahip çıkıldığından söz eden Özel, bu süreçte Mersin’in merkezi hükümetten 1 lira ek kaynak alamadığını da vurguladı. Özel, “Düşman belediyesi olsa, sınırınızda çatıştığınız, savaş halinde olduğunuz bir ülkenin belediyesi olsa böyle büyük bir yıkımdan sonra 450 bin depremzedeye bakıyorsa dersiniz ki; ‘Bu kaynağı da bu depremzedeler için ben size verdim.’ Asla bunu yapmadılar, daha beterini yaptılar. Mersin Büyükşehir Belediyesi dünyadaki çeşitli kuruluşlardan depremzedeler için kaynak buldu. Bir imza atıp, bu kaynağı serbest bırakıp kullanılmasına da izin vermediler” dedi.