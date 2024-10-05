CHP Genel Başkanı Özgür Özel Yeliz ve Ünsal Çiftinin düğün törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap’ın oğlu Ünsal Matkap ve Yeliz Acar çiftinin düğün törenine katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini de yapan CHP Genel Başlanı Özel, Matkap ve Acar ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.