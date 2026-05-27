CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok

Manisa’da bayram namazı sonrası konuşan CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası gündeme gelen “yeni bir parti kuracak mısınız?” sorusuna “Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok” yanıtını verdi.

Özel, CHP’lilere “Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin” çağrısı yaparak, kurultay yapılmasını istedi.

CHP Lideri Özgür Özel, Manisa’daki Hatuniye Cami’nde bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

''HEPİMİZDE BÜYÜK BİR HÜZÜN VARDI''

Özel'in açıklamaları şöyle devam etti:

“Memleketimizdeyiz, Manisa’dayız, Hatuniye Camii’ndeyiz. Hepimiz açısından çok ağır bir bayram günü bugün. Geçen sene bugün Kurban Bayramı namazını yine bu camide hep birlikte Ferdi Başkanımızla birlikte kılmıştık. Daha sonra da partililerimizle, hemşerilerimizle bayramlaşmıştık, birlikte kahvaltı etmiştik. Büyüklerimizin mezarlarını ziyaret etmiş, kurbanımızı kesmiştik. Ayrıldık, saatler sonra o feci kaza oldu Ferdi’nin evinde.

O gün bugündür tabi Manisa’nın yüreği yanıyor. Üstüne 5-6 ay geçmeden bu sefer de yine bu ilçenin, eski Manisa’nın, Manisa’nın kadim ilçesinin, Osmanlı’dan beri olan Saray-ı Amire’yi barındıran, Fatih Sultan Mehmet'leri yetiştiren Şehzadeler ilçesinin ilk kadın belediye başkanı, Manisamızın ilk kadın belediye başkanı, gençlik kolları başkanımız, canımız kardeşimiz Gülşah Durbay’ı maalesef hastalığın pençesinden kurtaramadık. Ve onu da kaybettik. Öyle olunca bu bayram tabii hepimiz için taşınması ağır bir yük. O açıdan hepimiz hüzünlüyüz. Özellikle bayram namazı sırasında camide büyük bir hüzün vardı hepimizde. Allah ikisini de gani gani rahmet eylesin.”

“BU YANLIŞTAN HUKUKİ VE SİYASİ MÜCADELE İLE KURTULACAĞIZ”

“Onun dışında memleketimizdeyiz, Manisa’ya gelince her zaman huzur buluyoruz, güç topluyoruz. Parti olarak zor günlerden geçiyoruz. Maalesef dünya siyaset tarihinde olmayan bir şey oldu. Üzerine yapılan üç kurultaya rağmen, bugünkü iktidarı rahatsız eden bir muhalefet anlayışımız olduğu için, 47 yıl sonra partimiz birinci parça olduğu için, 24 yıl sonra AK Parti ilk kez yenildiği, ilk kez ikinci parti olduğu için hedefe konulduk, ağır saldırılar altında kaldık. Ve bir dizi iftira daha ceza davasında görüşülmekte ve her biri tel tel dökülmekteyken bir yandan birileri tuttu ve partinin yönetimini değiştirmeye çalıştı.

Bu da siyasi hayatımızda büyük bir travma. Bu konuda kararın alındığı günden bugüne kadar tüm siyasi partiler bu kararı kınadılar. Dayanışma gösterdiler, geldiler ziyaret ettiler. Dün İzmir’i, Manisa’yı gördünüz. Manisa’da biz bayramlaşma niyetiyle sokaklarda ilerlerken vatandaşın tepkisini, sahiplenmesini gördünüz. Bundan sonra ümit ediyorum Türkiye siyaseti bu yanlıştan elbette bir şekilde hukuki mücadeleyle kurtulacağız, siyasi mücadele ile kurtulacağız. Bir şekilde ülkede artık insanların canına tak etmiş. 20 bin lira emekli maaşına emekliler mahkum edilmiş. Asgari ücretliler bir kira kadar asgari ücret bile almıyorlar. Ya aç kalacaklar ya sokakta kalacaklar. Çiftçilerin durumu herkesten berbat, ortalama çiftçi geliri yıllık 19 bin liraya düşmüş durumda. Borçlar ödenemiyor, faizin üstüne faiz biniyor, hacizler var. Esnaf kan ağlıyor, gençler umutsuz, bu şartlar altında bizim bu iktidarı değiştirmek tek çaremiz.”

“ÇOK SAYIDA ARKADAŞIMIZ CEZAEVLERİNDE TUTULUYOR”

Özel, konuşmasında şöyle devam etti:

“İktidarın değişeceği görülüyor, anketlerle görüyor, sahada görülüyor, sokakta görülüyor. Bunu en iyi Manisa’nın yerel basını bilir. Bundan 10 yıl önce burada ne kadar güçlüydü iktidar. 10 yıl geçmiş, vaktiyle Manisa’da yüzde 60’larla, yüzde 50’lerle seçim kazananlar, bugün Manisa’da yoklar, sokakta yoklar. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçimlerde yüzde 60 oy aldı, en son anketlerde Manisa’da oyu yüzde 67. Ve Cumhuriyet Halk Partisi bir tarih yazarak ve tüm yoksullar için, tüm işsizler için ve tüm emekliler ve tüm emekçiler için tarihin akışını değiştirecek bir zafere doğru giderken, Cumhuriyet Halk Partisi yoksulluğu ortadan kaldıracak bir sosyal devleti inşa etmek üzere bir zafere doğru giderken bir darbe girişimi ile karşı karşıya.

Cumhurbaşkanı adayı ve çok sayıda arkadaşımız cezaevlerinde. Ben buradan Silivri’de, İzmir’de ve Türkiye’nin dört bir yanındaki cezaevlerinde sadece Cumhuriyet Halk Partili oldukları ve bu iktidar yürüyüşünden yana oldukları için tutulan tüm arkadaşlarımıza bir kez daha sabır diliyorum, ailelerine metanet diliyorum. Ailelerine güç diliyorum. Bu zor günler geçecek. Şundan herkes emin olsun ki asla ve asla hiçbir gece sabaha kavuşmaksızın bitmez. Asla ve asla asla kötülük galip gelmez. Asla ve asla iyiler kaybetmez. Haksızlıklar olur ama biz hepimiz hem milletimize inanan hem Allah’a inanan insanlarız. Eninde sonunda millet kazanır, eninde sonunda iyilik kazanır. Eninde sonunda dürüstler kazanır. Kim hak ettiyse o kazanır. Hak eden hak ettiğini alır.

Bu ülkede herkes çok iyi bir yaşam hak ediyor. Bu güzel ülkede kimse bu kadar haksızlığı, yoksulluğu hak etmiyor. Buna itiraz eden bir sosyal demokrat partinin iktidar yürüyüşüne engel olacağız diye bu kadar kötülük, bu kadar haksızlık gerçekten reva değildir. Allah’tan reva değildir. Bunu kimse kabul etmez. Biz de buna teslim olmayız. Bundan sonra da mücadelemizi var gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz. Bir kez daha aziz milletimizin bayramı kutlu olsun. Bu ülkede bu devlet var olsun diye emek veren başta askerimiz, polisimiz olmak üzere devletimizin bütün memurlarına ve bu ülke için çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Bir kez daha bayramınızı kutluyoruz.”

"YENİ PARTİ" SORUSUNA YANIT

“Eğer yakın tarihte kurultaya gidilmezse, yeni bir parti kurmayı düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Özel, şöyle konuştu:

“Bizim partimizde bir an önce seçimin yapılmasını normalde bizimle birlikte hareket eden 115 milletvekilinin yanında Sayın Kılıçdaroğlu’na katkı sağlayan geçmişte veya onun görüşlerini paylaşan 10 arkadaşımız da ‘Bir an önce seçim’ dedi. 81 il başkanımız, örgütümüz, bütün üyelerimiz herkes ‘seçim’ diyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu hatayı yapmayacağını, bu mahkeme kararını bir irade gaspına döndürmeyeceğini, seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz. Bu kurultaya gitmenin yolu çok belli ve hızla bu kurultaya gidebiliriz.

Ayrıca bu kurultay kararı alındıktan sonra yani 40 gün-45 gün sonra kurultay yapılacakken ben Sayın Kılıçdaroğlu’na bir çağrıda bulunuyorum. Bu benim seçim vaadimdi. Tüzüğümüze de yazmıştık. Bundan sonraki süreçlerde de bunu uygulamak partiyi de çok güçlendirir. Bizim 2 milyon üyemiz var. 2 milyon üyemize illerimizde, ilçelerimizde benim Cumhurbaşkanı adayını belirlerken yaptığım gibi sandığı koysun. 2 milyon üyemiz koşar gelir, bayram havasında oylarını kullanır.

Kim adaysa tüm üyelerimizin kararıyla belirlensin. Çünkü üyeler ne yapıyor? Mahalle delegesi. Mahalle delegeleri ne yapıyor? İlçe ve il delegeleri. Onlar kurultay delegesi seçip en son karar veriliyor üyeler adına. Bir piramit gibi Ankara’ya doğru giderek. Ben hangi delege ile istiyorsa seçime girmeye hazırım. Ayrıca seçimden önce o 40 günlük sürenin ortasında tüm üyelerimize soralım. Üyelerimiz, 2 milyon üye kim seçerse onun elini kaldırıp tek aday olarak da kurultaya gidelim.”

“HANGİ DELEGE İSE BEN VARIM”

CHP lideri Özel, şöyle devam etti:

“Türkiye’ye çok iyi bir örnek de olmuş olur, hem de bütün tartışmalar biter. Yani efendim ‘O delege mi, bu delege mi?’ Hangi delege ise ben varım. Tüm üyeyle varım. Manisa’da yapılan 2015 yerel seçimini size en yakın yakından takip ettiğiniz, o zaman da ETV televizyonu vardı ve Manisa’nın kıymetli yerel basınının hemen hepsi burada. O seçimde ben bütün üyelerle ön seçimde yüzde 84 oyla tüm zamanların Türkiye rekorunu kırdım. Bugün yüzde 85’in altında bir oy alırsam üyelerimizden, Genel Başkanlığa devam da etmem.

Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkanı ile bütünleşmiş, bir tek aykırı sesin olmadığı, o kurultaydan sonra girdiğim üç kurultayda geçerli oyların tamamını aldığım, en son bin 303 oyla seçildiğim, sonra ziyaretine geldiğimde babasının yanında ‘Gülşah kurultayı izledi ve sürekli ekranlara bin 303 yazdıkça, ‘Ben de varım’ dediği’ bir süreci yaşadık. Hasta yatağında ölümüne dört gün kala Gülşah evladımızın bin 304’ncü oyu ölüm yatağından verdiği, hasta yatağından verdiği bir süreci yaşamışız.

Şimdi buradan ‘demokrasi’ diyeceksiniz bir gün sonra elinizdeki mahkeme kararıyla bir siyasi partinin genel başkanını değiştireceksiniz. O da orada oturacak ve partiyi yönetecek. Böyle bir şey olmaz. Yani bu siyasi tarihe kara bir leke olarak geçti. Kaç gün sürebilir, ne kadar sürebilir yani? Ne yapılabilir? Takip ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi baba evi.”

“KİMSE PARTİSİNDEN İSTİFA ETMESİN” ÇAĞRISI

CHP'lilere de çağrı yapan Özel, şöyle konuştu:

“Buradan bayramda mesajımı şöyle vereyim. Duyuyorum, Karadeniz’deki neredeyse bütün belediye başkanları ‘İstifa edelim, yanına gelelim.’ ‘Aman’ dedim, ‘Yapmayın.’ İlk gün üyelerde 8-10 bin istifa olmuş. Hemen söyledik ‘Yapmayın’ diye. Kimse partisinden istifa etmesin. Kimse partisinden ayrılmasın. Kimse partisinden umudunu kesmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz. İkinci bir ricam da partiyi sahiplenen ve öfkelenen partililerimize. Geçmişte bizim rakibimiz olan, bizi desteklemeyen kişiler parti binalarına geldiğinde sanki butlan kararından onlar sorumluymuş gibi bazı arkadaşlar tepki göstermişler, birkaç ilimizde olmuş. ‘Nasıl yaparsınız, nasıl edersiniz?’ Arkadaşlar butlan kararının olduğu gün bir milattır.

Ya da o karardan sonra polisin bizi gelip partimizden sokağa attığı, gaz sıktığı, jop vurdugu gün bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar, butlancıdır. Ve bizim onlarla bir gönül bağımız elbette yoktur. Ama o günden önce hangi görüşte olursa olsun butlan kararından sonra koşan, partiye gelen herkes kardeşimizdir, partilimizdir. Kimse kimseye eski tutumlarından dolayı, eski desteklediği genel başkandan dolayı bir tavır da göstermesin. Partimizde kardeşliği, birliği, beraberliği sağlamak durumundayız.

Ayrıca Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kurultay kararını işte 1 Haziran’da Parti Meclisi var, orada kurultay kararını aldığı takdirde Kemal Bey’le de, onu destekleyen ya da onunla birlikte hareket eden kimseyle de bir derdimiz, bir sıkıntımız kalmaz. Biz yolumuza bakarız. Türkiye yoluna bakar. Mesele partiyi iktidar yapma meselesidir. Şu aşamada kırılıp, kızıp kimsenin partiden ayrılmasını istemeyiz. Öyle yeni parti falan kuracağımız yok. Atatürk’ün partisine sahip çıkacağız. Mücadele edeceğiz. Mutlaka ve mutlaka bu kurultay yapılacak. Bizi partinin dışına atmaya çalışanların bir niyeti varsa onu bilmem. Ama biz buradayız ve mücadeleyi burada sürdürüyoruz.”

BAHÇELİ'NİN TELEFONU: "BAYRAM TEBRİĞİNDEN İBARETTİR"

CHP Lideri Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisini aramasını ve CHP’ye ilişkin bir gazeteye yaptığı açıklamaları şu sözlerle değerlendirdi:

“Şimdi Devlet Bey’le zaten biz her bayramda, her kandilde görüşüyoruz. Yaşım onu gerektirir, Devlet Bey’i hep beni arıyorum. Kendisi nezaket gösterdiler dün akşam hani bugünü beklemeksizin aradılar. Bayramımızı kutladılar. İyi dileklerini söylediler. Takip ettiklerini, yani yağmurda ıslanmamızı, memleketimizdeki karşılanmamızı, İzmir’deki dün yapmış olduğumuz toplantıyı, coşkuyu, bunlardan bahsederek sağlık dilediler. Bunun dışında da bir şey söylemedi.

Zaten Sayın Bahçeli bir başka siyasi partinin genel başkanı. Nasıl biz MHP’de illerde görevden almalar oluyor, çeşitli tasarrufları oluyor, teşkilat kapatmaları oluyor. Dikkat ettiyseniz açıp ağzımızı bir kelime söylemeyiz. AK Parti il başkanını görevden alır, biz o içişlerine kimsenin karışmayız. Bir başka partinin siyaseti ile ilgili değerlendirmeler siyasi partiler arasında bir sınır çizgisi vardır orada. O çizgiyi geçmedik, geçmeyiz. Devlet Bey’in de dün bana söyledikleri tamamen nazik bir iyi dilekler ve bayram tebriğinden ibarettir. Onun dışında Cumhuriyet Halk Partisi kendi sürecini yürütecek ve kendi kararlarını verecek.”

“BU PARTİYİ ÜZDÜĞÜNÜZDE MİLLETİ ÜZERSİNİZ”

“Tabii Devlet Bey’in şu tespitine ne diyeyim şimdi... ‘CHP’de yaşananlar Türkiye’ye zarar veriyor.’ CHP herhangi bir siyasi parti değildir. Dün kurulan partiyi bugün kapatırsınız olur geçer. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet‘ten önce kurulmuş partidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e partinin resmi birinci kurultayında ‘Birinci kurultay’ diye söylendiğinde ‘İkinci kurultay’ diyor. Düzeltiyorlar, ‘Efendim birinci kurultay’ falan. ‘Birincisini Sivas’ta yapmadık mı?’ diyor.

Sivas Kongresi Cumhuriyet Halk Partisi’nin birinci kongresidir. Bu partiyi sarstığınızda milleti sarsarsınız. Bu partiyi üzdüğünüzde milleti üzersiniz. Şimdi dün İzmir’i takip ettiniz. 100 arabanın 99’u korna çalıp destek mi verir? Dün Manisa’ya geldiniz ve Manisa’yı izlediniz. Her bir esnaf araca mı koşar, selam mı verir? Yoldan geçen herkes adım bildiği gibi bildiğim AK Partililer, MHP’liler ‘Hemşehrim seninleyiz arkandayız, bu yapılanları kınıyoruz’ diyor.

Şu cami, Hatuniye Camisi. Her görüşten insanın çok olduğu, bulunduğu konum itibariyle cemaati itibari ile muhafazakar bir cemaatin olduğu bir yerdir. Herkes mi destek söyler? Cumhuriyet Halk Partisi’nin oyu yüzde 99 mu arkadaşlar? Bugün sahadaki, sokaktaki tepki milletin tepkisi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu sonrasında bugün oy veriyor vermiyor fark etmez bu ülkenin kurucu partisine sahip çıkıyor insanlar. Yapılanları doğru bulmuyorlar. O yüzden bizim oyumuz Manisa’da tamam yüzde 66, son ölçüldü. Ama ben Genel Başkan olmadan önce yüzde 30 oy aldığımız yer burası bizim. Ve burası böyle ayağa kalkıyorsa, herkes aynı şeyi söylüyorsa insanlar bundan bir şey çıkaracaklar. Bu partinin kendi iç meselelerini hızlı bir şekilde kendi kendine halletmesi lazım.”

“BENİM ONA EĞİLECEK BİR SANTİMİM YOK”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sözlerine şöyle devam etti:

“Sorun, benimle Kemal Bey arasında değil. Milletle Tayyip Bey arasındadır. Milletle Sayın Erdoğan arasındadır. Verdiği talimatları abartanlar, yargı kolları olarak görev yapıp da ülkede 25,5 milyon kişinin imza verdiği, 15 milyon kişinin oy verdiği Cumhurbaşkanı adayını içeri atıp, gözü dönmüş bir şekilde sürekli birilerine iftira attırıp ağzından aldığı kelime ile ağzından çıkan herkesi içeri atan ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni yok etmeye çalışan bir Adalet Bakanı ile karşı karşıyayız. Onun kişisel sorunu Adalet Bakanlığı yapmadan önce savcılık ve hakimlik yaptığı sırada başka maaş alamazken bir servet edinmiş.

190 yıl çalışsa ve bir kuruş harcamasa, biriktirse maaşlarını onunla aldığı 16 tane tapunun hesabını veremeyen ve bu tapuların gerçek olduğunu bin kere de söyledik, Çevre Bakanlığı’nın da bildiği. Aktif tapuları gösterip pasifleri sakladığı, aldığı evleri, sattığı evleri gizlediği. Bir servet edinmiş ve İBB borsasından geçinmiş birisiyle karşı karşıyayız. O partiye bunları yapıyor benim ona karşı eğilecek bir santimim yok da bana ne pazarlıklar, ne teklifler, ne iğrençlikler. Şu kadar eğilecek bir halim yok da. Ama ülkeyi felakete sürüklüyor. Erdoğan kendi partisinde bir demokrasi kahramanıydı. Yasaklardan geldi, hapisten çıktı, seçime girdi, seçim kazandı. Yüzde 30’u 50 yaptı falan. Şimdi ne oldu? Gerileme başlayınca millete değil, üstünde cübbe giydirdiği yargı kolları başkanına güvenerek, operasyonlar yaparak iktidarda kalıyor. Ben bir bahçıvanın torunuyum arkadaşlar.

Şurada aşağıda kuşlu bahçeye giderken dedemin bahçesinden yetiştik biz ya. İki tane emekli öğretmenin çocuğuyum. Ve bu millet iktidarı değiştirmeye karar vermiş. Şimdi bütün gücü elinde tutan birinin bize bunları yapmasına seyirci mi kalacağız? Ne hale getirdiler. O yüzden bu işler olmaz. Yapamazlar, millet izin vermez. Geçmişte Erdoğan’a sahip çıkan bu millet, üç aylık hapis için 14 aylık rakibini yatırdığını görüyor. Kendisinden 25 yaş-30 yaş genç birisine haksız bir şekilde saldırdığını görüyor. Geçmişte ona sahip çıkan millet, aynı duygularla şimdi bize sahip çıkıyor. Hasetliği, fesatlığı bıraksınlar. Milletin dediği olur. Milletin sesini dinlesin.”

“MECLİS BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİN UYGUNLUĞUNU TESCİL ETTİ”

Özel, Grup Başkanlığı’nın düşürülmesi için Meclis’e başvuruda bulunulmasını şöyle değerlendirdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin Grup Başkanını Cumhuriyet Halk Partisi’nin grubu belirler. Bu grup iç yönetmeliğinde açıkça yazıyor. Grup Başkanlığı bir şekilde boşalırsa derhal ilk kapalı toplantıda yenisi seçilir. Milletvekillerimiz bir oy fire ile bu seçimi yapmışlardır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanıyım diye mahkeme kararıyla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olsa bile milletvekili olmadığı için Grup Başkanı olamaz. O yüzden grupta bir seçim yapılmıştır. Biz Meclis Başkanlığına sorduk. Geçtiğimiz günlerde de yaptığımız işlemlerin uygun olduğunu tescil ettiler.

İsteyen istediği yazıyı yazabilir. Meclis Başkanlığı da durumu inceler ve kararını verir. Biz ayrıca da Meclis Başkanlığından, Genel Sekreterlikten grup müdürlüğümüze bu konuda herhangi bir işlem olmadığını, usulüne uygun yapılan işlemlerle Grup Başkanlığımızın tescil edildiğini, internet sitesine de işlendiğini söylediler. Durumda bir değişiklik yok. Ama şu kadarını söylemek istiyorum. Seçimleri yok sayma kültürü bu partinin kültüründe yok. Kurultayın verdiği bir kararı hazmetmemek yok. İki olağanüstü kongrede o delegelerin tamamının oy verdiği Genel Başkana şimdi dönüp de o kurultay delegeleri ile bile seçim yapmaya cesaret etmemek yok. Şu kadarını söyleyelim arkadaşlar. Meseleyi çok basitçe ortaya koyalım.

Bir kurultay yapılmış, ‘Kurultayda hile olmuştu, kurultay delegelerin iradesi fesatlanmıştı’ diyorlar. Ki o delege iki kere daha geldi, seçim yaptı. Şimdi bunu söyleyenler kurultaydan kaçıyor. ‘Kurultayda hile yaptı, normalde kazanamazdı’ dedikleri de kurultay istiyor. Burada bir yanlışlık yok mu? Arkadaşlar madem ki kurultayı biz kazanamazdık, niye kaçıyorsunuz? Gelin yapalım kurultayı. ‘Kurultayda hile vardı, biz kazanacaktık’ diyenler kurultaydan kaçıyor, ‘Hile yaptı’ dedikleri kurultay istiyor. Bu işte bir yanlışlık yok mu? Milletimize emanet ediyorum bu durumu.”

“SEÇİLMİŞ CHP GENEL BAŞKANIYIM”

‘Atanmış CHP, seçilmiş CHP’ ifadeleri hakkındaki soruyu yanıtlayan Özel, “Yani istemiyorum ama iki CHP var. Bir tanesi atanmış CHP, bir tanesi de seçilmiş CHP. Ben seçilmiş CHP Genel Başkanıyım. Son yapılmış dört kurultayda Genel Başkan seçilmiş kişi benim. Bir de mahkemenin atadığı, bir butlan kararıyla atadığı bir genel başkan var. Ben Sayın Kılıçdaroğlu, Kemal Bey seçildiği her seferinde önümü ilikledim, ‘Genel Başkanım’ dedim, onunla çalıştım, ona hizmet ettim. Bunda da hiçbir tereddüt duymadım. Kemal Bey yeniden aday olursa, yarışırsa, kazanırsa Genel Başkan olur. Ama atanmış olarak bu göreve devam etmesi partimiz için bir felaket olur. Bunu söyledim. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar, sağ olun" diyerek sözlerini tamamladı.