CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yolumuz açık olsun!

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu’nun ilk toplantısının ardından, sosyal medyadan açıklama yaptı ve "Milletimiz müsterih olsun. Pusulamız doğrudur, rotamız nettir. Biz bu ülkeyi çok daha iyi yöneteceğiz. Yolumuz açık olsun!" dedi.

Özgür Öze şunları ifade etti:

"Bugün yeni bir başlangıcın ilk günüdür!

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisimizde, Türkiye’yi yeniden ayağa kaldıracak liyakatli kadrolarımızla ilk toplantımızı yaptık.

100 yıl sonra görev yine bizdedir!

Milletimizin en yakıcı sorunlarına en yapıcı çözümlerimizle geliyoruz.

Bizim için muhalefet dönemi ruhen de fikren de kapanmıştır.

Fiilen kapanması, sandığın gününe bağlıdır.

Milletimiz müsterih olsun. Pusulamız doğrudur, rotamız nettir. Biz bu ülkeyi çok daha iyi yöneteceğiz.

Yolumuz açık olsun!"